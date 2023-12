Lipsia-Young Boys, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Young Boys è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: tv, pronostici.

Sia Lipsia che Young Boys conoscono il loro futuro europeo già da due settimane: non c’è più nulla da decidere in questo gruppo, dominato dai campioni d’Europa in carica del Manchester City, ancora a punteggio pieno.

I tedeschi, sconfitti per ben due volte dagli uomini di Pep Guardiola, devono accontentarsi del secondo posto e nell’imminente sorteggio di Nyon non saranno tra le teste di serie. Gli svizzeri invece retrocederanno in Europa League ed a febbraio affronteranno una delle seconde classificate nella fase a gironi della manifestazione minore nei cosiddetti spareggi di accesso agli ottavi di finale. Il club di Berna può comunque ritenersi soddisfatto della sua campagna continentale, visto che l’obiettivo di accedere alla fase ad eliminazione diretta con due squadre del calibro di City e Lipsia nei paraggi era francamente proibitivo. La squadra di Raphael Wicky si è aggiudicata la sfida a distanza con la Stella Rossa, battuta 2-0 nell’incontro-spareggio dello scorso 28 novembre grazie ad un’autorete di Nedeljkovic e al gol di Blum: pratica già chiusa, di fatto, nella prima mezz’ora di gioco.

Tutto già deciso

Grazie a quel successo, anche in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria dello storico club di Belgrado gli elvetici manterrebbero il terzo posto grazie agli scontri diretti.

La vittoria sulla Stella Rossa ha fatto da spinta propulsiva per uno Young Boys che è tornato al comando della Super League svizzera ed è primo con 4 punti di vantaggio sullo Zurigo (che ha tuttavia una partita in meno). I gialloneri sono reduci dallo straripante successo a Berna contro il San Gallo, travolto 3-0. Quello che è appena trascorso è stato un fine settimana felice anche per il Lipsia, che si è aggiudicato l’importante scontro diretto con il Borussia Dortmund espugnando il Signal Iduna Park con il risultato di 3-2. In questo modo gli uomini di Marco Rose hanno potuto consolidare la quarta piazza, ampliando il divario proprio nei confronti dei gialloneri e portandosi a -3 dal Bayern Monaco secondo.

Come vedere Lipsia-Young Boys in diretta tv e streaming

Lipsia-Young Boys è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Lipsia-Young Boys è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Non essendoci obiettivi realistici né da una parte né dall’altra, ci sono tutti i presupposti per poter assistere ad un match divertente e ricco di emozioni. Lipsia favorito in una gara da almeno tre gol complessivi e con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Lipsia-Young Boys

LIPSIA (4-2-2-2): Gulácsi; Klostermann, Simakan, Lukeba, Lenz; Kampl, Haidara; Baumgartner, Forsberg; Poulsen, Openda.

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Garcia; Niasse, Lauper, Males; Ugrinic; Nsame, Elia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1