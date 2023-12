Al Ittihad-Auckland City, Mondiale per Club: streaming, pronostico

Al Ittihad-Auckland City è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club che si gioca a Gedda: dove vederla, le probabili formazioni e i pronostici

Inizia oggi il Mondiale per Club, in Arabia Saudita, a Gedda. Sì, da quelle parti da un poco di tempo hanno deciso di fare le cose in grande e non si vogliono fermare in nessun modo. E in questo caso inizia proprio una squadra araba a giocare, l’Al Ittihad, che affronta l’Auckand City.

Beh, sulla carta non ci sono dubbi su chi riuscirà a passare il turno prendendosi in quarti di finale. I gialloneri, guidati da Karim Benzema in attacco, hanno tutti i favori del pronostico. Difficile immaginare, oggettivamente, un risultato diverso al termine di questi novanta minuti. Come potete intuire da soli, sarà una sfida a gara unica, e ci sarebbe anche la possibilità che questo match possa andare anche oltre, ai supplementari e pure ai rigori. Ma crediamo proprio che la sfida si chiuderà dentro quelli che sono i canonici standard di un match di calcio.

La squadra saudita, allenata da un poco di tempo da Gallardo, non solo perché gioca in casa, ma anche per quella che è la rosa a disposizione, dovrebbe riuscire senza particolari problemi a superare questo primo turno.

Al Ittihad-Auckland City, dove vederla in streaming

Per la prima volta nella storia, tutto il Mondiale per Club, si guarderà in quello che non è il solito canale tradizionale. I diritti infatti della manifestazione, in attesa dell’entrata in campo di tutte le big e anche del Manchester City ampiamente favorito, si potrà seguire sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”. La gara in questione, in programma come detto a Gedda, si giocherà alle 19:00 di martedì 12 dicembre.

Il pronostico di Al Ittihad-Auckland City

Gara da almeno tre reti complessive. Occhio anche alla possibilità di una rete degli “ospiti”. Ma, se volete andare sul sicuro, la gara è da vittoria araba in un match che, come detto, tre gol di dovrebbe regalare. E occhio ovviamente anche alla possibile rete di Benzema, uno che nei momenti decisivi riesce sempre, o quasi, a timbrare il cartellino. La partita, infine, si potrebbe già sbloccare nel primo tempo.

AL ITTIHAD (4-2-3-1): Grohe; Alshanqiti, Hawsawi, Hegazy, Bamsaud; Kante, Fabinho; Alamri, Coronado, Jota; Benzema.

AUCKLAND CITY (4-5-1): Tracey; Vale, Mitchell, Lee, Lobo; Garriga, D. Heijer, Howieson, Ilich, Manickum; Kilkolly

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1