I pronostici di martedì 12 dicembre: Champions League

I pronostici di martedì 12 dicembre: c’è l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, in campo Inter e Napoli.

Inizia stasera l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, in campo i gironi A, B, C e D. Nel gruppo A il Bayern Monaco già qualificato come primo sarà ospite del Manchester United che deve vincere e sperare in un pareggio nello scontro diretto tra Copenaghen e Galatasaray: i turchi hanno una ghiotta occasione per centrare gli ottavi di finale e sembrano in grado di prendersi i tre punti.

Quasi tutto deciso nel gruppo B: l’Arsenal sicuro del primo posto fa visita al PSV già qualificato, Lens e Siviglia si sfidano per il terzo posto che vale il passaggio in Europa League: gli spagnoli per difendere il trofeo vinto lo scorso anno ai danni della Roma hanno solo la vittoria a disposizione. Partita da dentro o fuori, motivo per cui c’è da aspettarsi un maggior numero di gol nel secondo tempo.

Pronostici altre partite

Nel gruppo C al Napoli basterà non perdere con due o più gol di scarto contro il Braga per qualificarsi agli ottavi, ma la squadra di Mazzarri ha le carte in regola per vincere. Nel gruppo D l’Inter deve battere la Real Sociedad per diventare testa di serie nei sorteggi, mentre il Benfica avrebbe bisogno di una vittoria con almeno tre gol di scarto contro il Salisburgo: missione quasi impossibile ma indizio di partita con alto numero di gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Copenaghen-Galatasaray, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• PSV o pareggio (in PSV-Arsenal, Champions League, ore 18:45)

• Napoli (in Napoli-Sporting Braga, Champions League, ore 21:00)

• Manchester United o pareggio (in Manchester United-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• PSV-Arsenal, Champions League, ore 18:45

• Napoli-Sporting Braga, Champions League, ore 21:00

• Manchester United-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno due gol nel secondo tempo

• Lens-Siviglia, Champions League, ore 18:45

• Salisburgo-Benfica, Champions League, ore 21:00

• Copenaghen-Galatasaray, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• PSV Eindhoven-Arsenal, Champions League, ore 18:45

• Copenaghen-Galatasaray, Champions League, ore 21:00

• Salisburgo-Benfica, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Union Berlino vincente (in Union Berlino-Real Madrid Champions League, ore 21:00)