Inter-Real Sociedad, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Inter-Real Sociedad è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Simone Inzaghi avrà imparato la lezione? Due settimane fa il tecnico dell’Inter ha forse un po’ esagerato con il turnover, rischiando di rimediare una brutta sconfitta in casa del Benfica già eliminato: una squadra zeppa di seconde linee dopo poco più di mezz’ora era già sotto di tre gol in seguito alla tripletta dell’ex Joao Mario.

L’allenatore piacentino ha poi rimediato nella ripresa, inserendo i titolari ed evitando quella che sarebbe stata la prima sconfitta stagionale in Champions League dei nerazzurri. Arnautovic, Frattesi e Sanchez hanno riacciuffato i lusitani (3-3), tenendo il passo della Real Sociedad in classifica. L’Inter, già certa di giocare gli ottavi di finale da due turni, ora si contenderà il primo posto – utile per evitare un sorteggio complicato nella fase ad eliminazione diretta – con i baschi nella sfida di San Siro. Al momento davanti ci sono gli uomini di Imanol Alguacil, che all’andata avevano imposto il pari (1-1) a Lautaro Martinez e compagni, con l’attaccante argentino che a tre minuti dalla fine aveva risposto a Brais Mendez. Dovesse uscire fuori un altro pareggio sarebbe decisiva la differenza reti, che a 90 minuti dal termine della fase a gironi premia la Real Sociedad (+5 contro +3). Significa che per passare come prima l’Inter è sostanzialmente costretta a vincere.

L’Inter deve vincere per arrivare prima

Inzaghi stavolta dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, limitandosi a fare qualche cambio. L’Inter sta vivendo un momento davvero esaltante in campionato, dove anche a livello di gioco espresso sta dimostrando di avere qualcosa in più rispetto alle dirette concorrenti.

Sabato scorso è arrivata immediatamente la risposta alla Juventus, che 24 ore prima si era presa la vetta della classifica grazie al successo contro il Napoli. I nerazzurri hanno travolto l’Udinese 4-0 ad una settimana dal 3-0 rifilato agli azzurri campioni d’Italia al “Maradona”. Si è allungata, inoltre, la striscia positiva, che va avanti dallo scorso settembre e dunque dalla sconfitta, l’unica stagionale, contro il Sassuolo. In salute anche la Real Sociedad, reduce dal 3-0 al Villarreal in Liga. Quarto risultato utile di fila che consente agli uomini di Imanol di restare a distanza ravvicinata dal quarto posto, ora lontano solo cinque punti. I problemi di Inzaghi sono principalmente in difesa, dove mancheranno de Vrij e Pavard: possibile chance per Bisseck, mentre in mezzo toccherà a Frattesi. Dall’altro lato, i baschi dovranno fare a meno di Merquelanz, Barrenetxea, Mohamed-Ali Cho e Méndez.

Come vedere Inter-Real Sociedad in diretta tv in chiaro e streaming

Inter-Real Sociedad è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Inter-Real Sociedad sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

La Real Sociedad anche all’andata ha dimostrato di essere una bella gatta da pelare e per l’Inter non sarà semplice avere ragione dei baschi. La spinta di San Siro però sarà fondamentale: in questo momento, poi, è difficile andare contro i nerazzurri, che pur con qualche difficoltà dovrebbero riuscire a piegare la formazione di Imanol in una gara molto equilibrata e da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Inter-Real Sociedad

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aihen, Zubeldia, Le Normand, Traoré; Merino, Zubimendi, Zakharyan; Oyarzabal, Sadiq, Kubo.

Inter-Real Sociedad: chi vince? Inter

Pareggio

Real Sociedad View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1