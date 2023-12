Napoli-Braga, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Braga è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

In conferenza stampa Walter Mazzarri ha detto di voler vedere una squadra che rimanga il più compatta senza però snaturarsi. E ribadendo, in ogni caso, che la cosa più importante è che il suo Napoli superi il turno ed acceda agli ottavi di finale da secondo in classifica dietro al Real Madrid.

Ha le idee chiare, il tecnico di San Vincenzo, alla vigilia della sfida di Champions League con il Braga. Gli azzurri avanzerebbero alla fase ad eliminazione diretta addirittura anche perdendo 1-0 oppure con un solo gol di scarto, grazie al successo (1-2) ottenuto nella gara d’andata in Portogallo lo scorso settembre. Sono tre i punti di vantaggio sui lusitani a novanta minuti dalla fine della fase a gruppi. Per spedire il Napoli in Europa League gli uomini di Artur Jorge dovrebbero non solo espugnare lo stadio “Maradona” ma farlo con un vittoria roboante. Qualcosa che al momento non sembra essere nelle loro corde. Di Lorenzo e compagni in realtà avrebbero potuto chiudere i giochi già due settimane fa, se nella gara di Madrid Meret nei minuti finale non avesse commesso l’errore che ha spezzato definitivamente le gambe ai campioni d’Italia. Al “Bernabeu” il Napoli ha retto per 84 minuti prima di capitolare in seguito all’indecisione dell’estremo difensore sul tiro di Nico Paz.

Tre risultati a disposizione per il Napoli

Il 4-2 contro gli uomini di Carlo Ancelotti è bugiardo, un po’ come il 2-3 dell’andata. Ma ora l’importante è non complicarsi ulteriormente la vita e sbrigare la pratica Braga.

Il Napoli ha bisogno di tornare a vincere dopo due settimane difficili. Dopo la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo (1-2), che aveva inaugurato il Mazzarri 2.0, gli azzurri hanno perso due scontri diretti sanguinosi contro Inter (0-3) e Juventus (1-0), uscendo definitivamente dalla lotta scudetto. Almeno per adesso. Come ha spiegato anche lo stesso Mazzarri ai microfoni dei giornalisti, al momento il problema principale del Napoli è una difesa che non offre le opportune garanzie. E che dal derby con la Salernitana dello scorso 4 novembre ha sempre subito almeno una rete. Vietato sottovalutare un Braga che non ha più perso dopo la sconfitta di Madrid, collezionando ben 5 risultati positivi. Grazie al successo per 3-1 sul Vizela di venerdì scorso i biancorossi hanno recuperato altre tre punti sulla capolista Sporting ed ora sono a -2 dalla vetta. Mazzarri dovrebbe confermare Natan al centro e Juan Jesus a sinistra, nel Braga invece non sarà disponibile Niakaté, squalificato.

Come vedere Napoli-Braga in diretta tv e streaming

Napoli-Braga è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Napoli-Braga è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli giocherà per vincere contro il Braga. Serve una scossa dopo le sconfitte con Inter e Juventus che hanno riportato negatività nell’ambiente. Gli azzurri dovrebbero riuscirci senza grossi problemi, accontentando al tempo stesso l’allenatore, che vuole vedere una squadra più attenta e solida in fase di non possesso. Le reti complessive potrebbero essere meno di quattro nella notte del “Maradona”, con il Napoli che verosimilmente chiuderà in vantaggio sia il primo che il secondo tempo.

Le probabili formazioni di Napoli-Braga

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Borja, Saatçı, José Fonte, Victor Gómez; Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar; Bruma, Ricardo Horta, Banza.

Il Braga riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1