Torino-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Lecce è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Vorrei, ma non posso. Questo sembra essere il motto del Torino, che continua a rimandare il fatidico salto di qualità, rimanendo intrappolato in una zona di classifica non preoccupante ma comunque anonima, occupata di solito da quelle squadre che non sono né carne, né pesce. Cosa vuol fare “da grande” la formazione di Ivan Juric? Accontentarsi di una salvezza tranquilla oppure puntare con convinzione all’Europa?

I granata non perdono da cinque giornate e nel 2024 sono ancora imbattuti ma è vero anche che nelle ultime due partite non sono riusciti ad avere la meglio su Sassuolo e Salernitana, due squadre in grande difficoltà, accontentandosi di due pareggi. Il settimo posto, che a fine stagione potrebbe mettere in palio un pass per la Conference League, si è allontanato: Fiorentina e Lazio, dopo l’ultima giornata, hanno 4 punti in più. Il Torino continua ad andare ad intermittenza anche per quanto riguarda la produzione offensiva e con 21 gol segnati quello granata è l’attacco meno prolifico tra le prime dieci. Il calendario, nel frattempo, tende un’altra mano ed all’Olimpico in uno dei due anticipi della venticinquesima giornata arriva il Lecce, reduce da una sconfitta molto pesante rimediata a Bologna (4-0). Subito svanito l’entusiasmo per la vittoria rocambolesca ottenuta nel turno precedente con la Fiorentina (3-2), l’unica da metà dicembre in poi per gli uomini di Roberto D’Aversa, che possono ad ogni modo contare su un margine rassicurante sulla zona rossa, distante 5 punti.

Torino-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Juric deve reinventare la difesa, viste le assenze di Buongiorno, Rodriguez e Schuurs. Tocca ai nuovi acquisti Lovato e Masina, arrivati rispettivamente da Salernitana e Udinese, ma nel trio difensivo troverà spazio pure Djidji. A centrocampo l’allenatore originario di Spalato non potrà contare su Tameze, squalificato, mentre in attacco Vlasic supporterà il duo formato da Zapata e Sanabria.

Qualche novità nel Lecce, a cominciare dal ritorno di Gendrey sulla corsia destra. Il centrocampo giallorosso dovrebbe essere formato da Oudin, Ramadani e Kaba, davanti solito ballottaggio tra Piccoli e Krstovic. In dubbio la presenza di Banda, alle prese con un problema al ginocchio: nel tridente troverà spazio Sansone.

Come vedere Torino-Lecce in diretta tv e in streaming

Torino-Lecce, in programma venerdì alle 19:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’ha sempre spuntata il Torino nelle ultime tre sfide contro i salentini, tutte terminate con il segno “no gol”. Un trend che potrebbe benissimo continuare, se consideriamo che di reti se ne vedono ben poche solitamente nello stadio granata: la squadra di Juric, infatti, davanti al proprio pubblico ne ha incassate solo sei. Torino leggermente favorito nonostante qualche assenza di troppo in difesa.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Prograncic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Il Lecce riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0