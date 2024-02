Inter-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Salernitana è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Prima di rituffarsi nell’avventura continentale – nella prossima settimana a San Siro arriverà l’Atletico Madrid dell’ex Simeone – l’Inter tenterà di ampliare ulteriormente il distacco nei confronti delle inseguitrici in un interessante testacoda con la Salernitana ultima in classifica.

Per i nerazzurri è un momento magico ed il successo di sabato scorso sulla Roma all’Olimpico (2-4) non è solo l’ennesima prova di forza ma con ogni probabilità la prima zampata Scudetto, se consideriamo anche il passo falso (il secondo consecutivo) della Juventus, che due giorni dopo è crollata in casa contro l’Udinese scivolando così a -7 dalla truppa di Simone Inzaghi. I punti di distacco, in realtà, potrebbero essere addirittura 10 se teniamo conto del fatto che Lautaro e compagni devono recuperare la gara con l’Atalanta che lo scorso gennaio fu rinviata a causa della Supercoppa Italiana. Contro i giallorossi, una settimana fa, l’Inter ha dimostrato di essere una squadra dalle mille risorse, capace di venire fuori anche dalle situazioni più difficili: non era semplice, infatti, ribaltare un’ottima Roma dopo essere finiti sotto 2-1 nel primo tempo.

Inzaghi, prima di focalizzarsi sulla Champions League, sogna l’ottava vittoria di fila: nell’anticipo di San Siro è di scena il fanalino di coda Salernitana, che ha appena esonerato Pippo Inzaghi – fatale la sconfitta nello scontro diretto con l’Empoli (1-3) – ed arruolato Fabio Liverani per tentare il tutto per tutto. I granata hanno totalizzato un solo punto nelle sei gare giocare nel 2024 e ne devono recuperare ben 7 sulla quartultima.

Inter-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Difesa inedita per Inzaghi, che nel frattempo ha perso Acerbi per infortunio. Largo a Bisseck, mentre uno tra Bastoni e Pavard dovrebbe riposare. A centrocampo il tecnico chiederà gli straordinari a Calhanoglu, insostituibile: l’unica novità è l’inserimento di Frattesi, che farà rifiatare Mkhitaryan. Sulle corsie esterne spazio a Dumfries e Carlos Augusto, davanti con Lautaro Martinez ci sarà Arnautovic.

Liverani dovrebbe scegliere la difesa a quattro, rimescolando un po’ le carte. Dia tornerà verosimilmente a ricoprire il ruolo di prima punta, supportato da Candreva e Kastanos. I due centrali difensivi saranno Pellegrino e Boateng, mentre a centrocampo ai lati di Coulibaly agiranno Basic e Maggiore. Squalificato Bradaric e fuori per infortunio Pierozzi, Pirola, Gyomber e Fazio.

Come vedere Inter-Salernitana in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Salernitana è in programma venerdì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Salernitana anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Esordio a dir poco traumatico per il nuovo allenatore della Salernitana Liverani, costretto a debuttare con la squadra che sta provando ad “ammazzare” questo campionato. I granata potrebbero essere più propositivi rispetto alla gestione Inzaghi ma un risultato positivo contro la prima della classe è pura fantascienza: non è da escludere, tuttavia, che i campani possano realizzare almeno una rete, approfittando del turnover di Inzaghi. Il tecnico nerazzurri ne farà riposare molti in vista dell’Atletico Madrid.

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Sambia, Boateng, Pellegrino, Zanoli; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva, Kastanos; Dia.

La Salernitana riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1