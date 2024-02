I pronostici di venerdì 16 febbraio: Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 16 febbraio: abbuffata di anticipi in Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1, in campo pure Saudi Pro League, Eerste Divisie e Zweite Liga.

Sarà un venerdì ricco di anticipi, scendono in campo Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1. La venticinquesima giornata di Serie A inizia con ben due partite: il più classico dei testa-coda che vede l’Inter strafavorita sulla Salernitana fresca di cambio di allenatore sarà preceduto da Torino-Lecce.

I giallorossi, in calo nella seconda parte di stagione e mai convincenti in trasferta dove hanno perso le ultime cinque partite, dovrebbero nuovamente soccombere.

Pronostici altre partite

In Eredivisie il PSV dovrebbe vincere di goleada contro l’Heracles, promette almeno un gol per squadra la sfida di Liga tra Villarreal e Getafe. Riparte il campionato arabo con l’Al Ahli pronto a prendersi l’intera posta in palio sul campo dell’Al Akhoud.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Numero totale di gol segnati compreso tra 3 e 6 in Inter-Salernitana, Serie A, ore 21:00

Vincenti

• Torino (in Torino-Lecce, Serie A, ore 19:00)

• Inter (in Inter-Salernitana, Serie A, ore 21:00)

• Al Ahli (in Al Akhoud-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hannover-Greuther Furth, Zweite Liga, ore 18:30

• Cambuur-Jong Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

• PSV-Heracles, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Damac-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 15:00

• Lione-Nizza, Ligue 1, ore 21:00

• Villarreal-Getafe, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Colonia-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30)