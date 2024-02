Juventus, Conte al posto di Allegri: i bookmaker non hanno dubbi

Juventus, Conte al posto di Massimiliano Allegri: i bookmaker sulla questione non hanno nessun dubbio. Ecco quello che potrebbe succedere l’anno prossimo

Il tempo di Massimiliano Allegri alla Juventus non è finito, anche perché il contratto del livornese scade tra un anno e mezzo – 30 giugno del 2025 – ed è anche bello pesante per le casse bianconere. Quindi, prima di cambiare, meglio fare i conti in tasca per capire se sia una spesa sostenibile. Di certo, dopo le ultime tre partite nelle quali i piemontesi hanno raccolto un solo punto, si sta tornando a parlare in maniera importante della prossima stagione. E un cambio non è del tutto da escludere.

Vedremo quello che succederà dentro la Continassa nei prossimi mesi, ma c’è sicuramente da fare una considerazione: il lavoro di Allegri con il materiale umano che ha a disposizione, è stato di certo importante e anche molto. Una squadra sicuramente non costruita per la vittoria del campionato – diffidate da chi dice il contrario – ma che sicuramente può ambire, anche per quello che è il dna della Juventus, ad un posto nella prossima Champions. Che poi è stato sempre l’obiettivo dichiarato della società. Comunque, tornando a quello che ci interessa, andiamo a vedere quelle che sono le previsioni dei bookmaker nel merito.

Juventus, c’è Conte al posto di Allegri

Secondo gli esperti della Goldbet in questo caso, un Allegri anche il prossimo anno sulla panchina della Juventus è dato a 1,40 volte la posta. Insomma, una quota quasi certa, una sentenza potremmo dire. Ma alle spalle del livornese, si piazza un Antonio Conte che è dato a 3 volte la posta. Oggettivamente nemmeno tanto alta. C’è un però, ovvio. Perché in questi giorni si sta parlando con molta insistenza anche e soprattutto di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna, che sta facendo benissimo quest’anno.

Ed è proprio l’oriundo a chiudere il podio, che viene dato a 6 volte la posta in questa speciale classifica. Poi ci sono De Zerbi e Xabi Alonso a quota 8 e Farioli a 12. Insomma, delle indicazioni sicuramente da tenere in considerazione. Ma la sensazione è che se la Juve riuscisse a chiudere tra le prime quattro, allora Allegri potrebbe decisamente rimanere in sella.