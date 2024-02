Atletico Madrid-Las Palmas, Liga: tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Las Palmas è una gara valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

L’inaspettata sconfitta contro il Siviglia nell’ultimo turno non solo ha lasciato in dote tre punti in meno con l’avvicinamento dell’Athletic Bilbao adesso distante solamente due punti dal quarto posto, ma anche l’infortunio di Morata che non ci sarà né contro il Las Palmas e nemmeno per la gara di martedì in Champions League a San Siro contro l’Inter. Non è un momento serenissimo dentro i Colchoneros di Simeone, che però non possono permettersi nemmeno un minimo passo falso. Ne va dell’intera stagione.

Quindi in casa madrilena si pensa solo ed esclusivamente al Las Palmas, un impegno sulla carta abbastanza agevole soprattutto perché gli ospiti non hanno pensieri importanti di classifica: ormai la salvezza, vero obiettivo stagionale, è raggiunta di un pezzo e si gioca liberi da ogni pensiero. Non una cosa da sottovalutare ovviamente questa, anzi. E qualcosa che davvero potrebbe essere abbastanza utile per il futuro. Scendere in campo sapendo di potersi divertire potrebbe fare la differenza.

Ma non in questo match, ovviamente. L’Atletico è assai più forte e come detto penserà solo a questa partita sperando di poter rimanere dentro la zona Champions League. Il target è fissato da un pezzo e visto che davanti spingono e anche forte non si può pensare ad altro. In poche parole il match del Wanda Metropolitano sembra essere davvero indirizzato.

Come vedere Atletico Madrid-Las Palmas in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Las Palmas, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Anche senza Morata l’Atletico è favorito. Al fianco di Griezmann davanti giocherà Depay, che sta dimostrando di meritare una maglia da titolare. Gara quindi da vittoria interna e poi testa, come detto, solo all’Inter.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Las Palmas

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Savic, Hermoso; Molina, Saul, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Depay.

LAS PALMAS (4-5-1): Valles; Suarez, Coco, Marmol, S Cardona; Park, Munoz, Perrone, K Rodriguez, El Haddadi; S Ramirez.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0