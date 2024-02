Lipsia-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Lipsia-Borussia Monchengladbach è una partita della ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

La qualificazione alla prossima Champions League non è lontana per il Lipsia, che è a tre soli punti dal Borussia Dortmund che al momento occupa la quarta posizione. E adesso, dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid arrivata durante la settimana nell’andata degli ottavi di finale, normale pensare che la squadra di Rose metterà tutte le energie nel campionato per riprendersi il pass.

Il Lipsia contro la squadra di Ancelotti ha dimostrato di avere delle ottime individualità che non scopriamo di certo adesso. Una squadra importante quella tedesca che non dovrebbe avere problemi contro il ‘Gladbach di Seoane in questo turno di campionato. Gli ospiti inoltre da un poco di anni a questa parte sono tornati a disputare dei campionati anonimi, senza nessun mordente. Stagioni praticamente chiuse anche se un poco dietro a dire il vero si devono guardare, visto che la zona rossa non è che così distante.

Nelle ultime 4 partite di campionato il Lipsia ha vinto una sola volta, ed è questo stop che non ha permesso di rimanere dentro la zona Europa che conta. Ma dopo la buona prestazione in Champions siamo sicuri che anche mentalmente la squadra ha capito di avere le qualità di poter riuscire nel proprio intento. E per gli ospiti non dovrebbero esserci particolari speranze di tornare a casa con un risultato positivo. Anzi, non ce ne sono proprio.

Come vedere Lipsia-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Lipsia-Borussia Monchengladbach è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive con una vittoria del Lipsia scontata. Match che si sbloccherà già nel primo tempo a favore, ovviamente dei padroni di casa. Che potrebbero anche riuscire a chiudere la partita senza subire reti.

Le probabili formazioni di Lipsia-Borussia Monchengladbach

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, Schlager, Simons; Openda, Sesko.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-3-2-2): Nicolas; Elvedi, Itakura, Wober; Honorat, Weigl, Netz; Neuhaus, Kone; Siebatcheu, Hack.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0