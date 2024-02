Berrettini, la dedica fuga ogni dubbio: è pazzo di lei

Berrettini, parole al miele sui social network per la dolce brunetta che è accanto a lui: la bellissima dedica nel giorno di San Valentino.

Per una storia che giunge al capolinea, quella tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, ce n’è un’altra che, invece, procede a gonfie vele. Sembra evidente, a questo punto, che il tennista e la showgirl siano ai ferri corti. Lei ha trascorso il giorno di San Valentino a Madonna di Campiglio con il figlio Maddox e con le amiche, mentre lui era a Montecarlo ad allenarsi.

Il romano si è iscritto alle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells, ragion per cui, a meno di ripensamenti last minute, tra qualche giorno partirà alla volta del deserto californiano. Sullo sfondo, non una traccia, una prova o un indizio che faccia pensare che le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul web fossero fasulle. Il loro silenzio ha semmai confermato la crisi in atto e la rottura parrebbe oramai irreversibile.

Non è dato sapere, naturalmente, cosa abbia determinato la separazione tra Melissa e Matteo, che parevano complici, uniti e pronti a fare le cose sul serio. Ma tant’è. La consolazione è che per un amore che finisce ce n’è un altro che, fortunatamente, va avanti da un po’ senza alcun intoppo. Quello, cioè, tra Jacopo Berrettini e la bella brunetta che frequenta da un anno a questa parte.

Berrettini, parole al miele per Beatrice: San Valentino in love

Anche il piccolo di casa Berrettini si trova a Montecarlo in compagnia del fratello. Una presenza importantissima, peraltro, la sua, dal momento che Matteo non ha mai fatto mistero di quanto Jacopo conti per lui e di come sappia sostenerlo nei momenti bui.

E nel Principato c’è anche Beatrice Cifri, la ragazza che fa battere il cuore al 25enne romano. A lei il “piccolo” (si fa per dire, è gigantesco più o meno quanto il fratello) ha dedicato delle dolcissime parole sui social network, in occasione della festa degli innamorati.

Ha postato tramite Instagram Stories una foto che li ritrae insieme e ha avuto cura di aggiungere, in basso a destra, l’emoticon di un cuore, accompagnata da una rosa e dalla scritta “Mio”, seguita da un sole. Beatrice è il suo sole, insomma, la luce che illumina le sue giornate, ed è bello che Berrettini jr abbia voluto urlare a tutti il suo amore per lei.