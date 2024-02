Eurovision 2024, non c’è spazio per La noia: il suo destino è scritto

Eurovision 2024, è già scritto quello che accadrà a Malmo, in Svezia, nel mese di maggio: grandissima sorpresa, altro che noia.

Ci ha fatti ridere e piangere, ci ha fatti ballare ma pure singhiozzare in religioso silenzio. Angelina Mango ha portato sul palco con sé, al Festival di Sanremo, un bagaglio pieno zeppo delle emozioni più disparate. Tristezza e allegria, nostalgia e voglia di vivere. Ed era pressoché impossibile che il pubblico italiano non venisse risucchiato da questo vortice di energia.

Ha quindi rallegrato tutti, il giorno dopo che ha vinto la kermesse dedicata alla musica italiana, scoprire che sarebbe stata lei a rappresentare il Bel Paese in occasione dell’Eurovision Song Contest. Quando le è stata rivolta la fatidica domanda – non che vi fossero dubbi sul fatto che intendesse accettare – ha detto sì e si è sciolta in un sorriso di quelli contagiosissimi. Sarà allora alla Malmö Arena, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Avrà tutto il tempo di riprendersi dal turbinio di emozioni di questo Festival e di preparare una performance che sia, se possibile, ancor più frizzantina e coinvolgente di quella che ha portato all’Ariston.

Il suo destino, indipendentemente da come andrà su quel palco, pare però già scritto. Il suo brano La noia potrebbe convincere tutti, non solo gli italiani, motivo per il quale la figlia dell’indimenticabile Pino Mango sembrerebbe destinata a surclassare tutti, o quasi, anche in Svezia.

Eurovision 2024, vola Angelina: è ad un passo dal podio

I bookmaker, relativamente al vincitore dell’Eurovision 2024, hanno le idee chiarissime. La spumeggiante Angelina è, in ex aequo (8) con Olly Alexander del Regno Unito, la seconda favorita per la vittoria dell’evento che sarà ospitato dalla Malmö Arena.

In cima alla classifica c’è ancora una volta l’Ucraina, che quest’anno sarà rappresentata da alyona alyona & Jerry Heil con il brano Teresa & Maria. A seguire ci sono Islanda ed Israele, terzi sul podio (9), Svezia (12), Croazia (13), Finlandia (15), Irlanda (19), Georgia (23), Francia, Germania, Lituania e Svizzera (29), e Norvegia, Australia, Polonia e Spagna (34).

Fuori dalla top ten dei favoriti per la vittoria dell’Eurovision 2024 troviamo, ancora, Grecia, Estonia e Belgio (41), Azerbaigian, Armenia, Austria ed Olanda (51), Serbia e Cipro (67), Lettonia, Danimarca, Moldavia e Slovenia (81). Ancora più in basso ci sono Portogallo, Lussemburgo e Repubblica Ceca (101), Malta e San Marino (126). Fanalino di coda, a detta degli analisti, sarebbe l’Albania (151). Ma chissà che Angelina non riesca a salire quell’ultimo gradino che la separa dalla gloria eterna.