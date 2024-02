Shakhtar Donetsk-Marsiglia, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Shakhtar Donetsk-Marsiglia è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

In Champions League lo Shakhtar Donetsk si è giocato le sue carte in un girone non proibitivo ma comunque complicato, in cui i primi due posti erano “prenotati” sin dall’inizio da Barcellona e Porto. Gli arancioneri di Marino Pusic non sono riusciti a ribaltare i pronostici ma hanno dato filo da torcere fino all’ultimo a catalani e portoghesi, togliendosi anche la soddisfazione di battere i blaugrana (1-0) sul campo neutro di Amburgo (lo Shakhtar gioca è costretto a giocare in Germania a causa degli eventi bellici in Ucraina).

Nove punti in sei partite sono un buon bottino: bisognerà ripartire da quelli per fare strada in Europa League e superare lo scoglio degli spareggi. Tra gli ottavi di finale e lo Shakhtar Donetsk c’è il Marsiglia di Gennaro Gattuso, arrivato secondo dietro al Brighton di Roberto De Zerbi nel girone di Europa League. Un gol di Joao Pedro nell’ultima giornata della fase a gruppi ha impedito ai Phoceens di mantenere il primato ed i Seagulls ne hanno approfittato per scavalcarli in classifica, qualificandosi direttamente al turno successivo ed evitando il pericolo spareggi. Per Gattuso e la sua truppa non è un momento felicissimo: lo scorso dicembre la sensazione era che il tecnico calabrese fosse riuscito a sistemare le cose ma dopo la sosta natalizia sono di nuovo emersi i soliti problemi.

In Ligue 1, infatti, il Marsiglia non vince da ben cinque giornate – venerdì non è andato oltre un pareggio con il Metz penultimo – e rischia di allontanarsi ulteriormente dalla zona Europa.

Il momento difficile del Marsiglia

Sul rendimento dei Phoceens hanno influito anche infortuni e Coppa d’Africa, se consideriamo che quella di Gattuso è stata una delle squadre che ha prestato più giocatori alla manifestazione continentale che si è appena conclusa.

Il congolese Mbemba farà di tutto per esserci nella sfida con lo Shakhtar ma mancheranno all’appello Gueye, Rongier, Nadir, Murillo, Kondogbia e Veretout. Per quanto riguarda lo Shakhtar Donetsk, invece, finora gli ucraini hanno disputato solamente amichevoli, essendo il campionato fermo dalla prima metà di dicembre (non ricomincerà prima di fine mese). La proprietà, nel frattempo, ha ricominciato a scovare giovani talenti in Brasile: nel mercato di gennaio sono arrivati Marlon Gomes e Kevin, rispettivamente da Vasco e Palmeiras.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Shakhtar Donetsk-Marsiglia è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Volksparkstadion di Amburgo, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Shakhtar Donetsk-Marsiglia anche su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Lo Shakhtar Donetsk, pur non giocando un match ufficiale da dicembre, dovrebbe riuscire ad evitare quanto meno la sconfitta contro un Marsiglia alle prese con tanti problemi. Entrambe le squadre andranno verosimilmente a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Marsiglia

SHAKHTAR DONETSK (4-5-1): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyi, Matviienko; Zubkov, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Kryskiv; Sikan.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin; Ounahi, Onana, Harit; Sarr, Aubameyang, Moumbagna.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1