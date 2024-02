Benfica-Tolosa, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Benfica-Tolosa è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Una delle sorprese (in negativo) più grandi della fase a gironi della Champions League andata in archivio lo scorso dicembre è stata l’eliminazione del Benfica. Dopo essere arrivati ai quarti per due anni di fila, gli Encarnados hanno mancato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, retrocedendo in Europa League.

Dalle stelle alle stalle, dunque: gli uomini di Roger Schmidt hanno rischiato di restare fuori da tutto e se non fosse stato per vittoria ottenuta nell’ultima giornata contro gli austriaci del Salisburgo (1-3), a quest’ora Joao Mario e compagni si dedicherebbero esclusivamente al campionato ed alle coppe nazionali. Il Benfica, infatti, dopo i primi quattro turni era fermo a quota zero punti: decisivi il pareggio pirotecnico con un’Inter già certa della qualificazione (3-3) ed il sopracitato successo della Red Bull Arena, fondamentali per riacciuffare in extremis il terzo posto. Nella Liga de Portugal invece i biancorossi, da domenica scorsa, devono condividere il primo posto con i rivali dello Sporting.

Nella trasferta di Vitoria la squadra di Schmidt ha rischiato grosso e se è potuta tornare a casa con almeno un punto in tasca (2-2) deve ringraziare Di Maria e Cabral, due vecchie conoscenze della Serie A: l’argentino ex Juventus al 90′ ha confezionato l’assist per il centravanti brasiliano visto all’opera nelle ultime due stagioni alla Fiorentina, che sembra si sia definitivamente sbloccato (4 gol nelle ultime 4 gare).

Tolosa, l’Europa per provare a voltare pagina

Negli spareggi di accesso agli ottavi il Benfica se la vedrà con il Tolosa, arrivato secondo nel girone vinto dal Liverpool ed in cui gli occitani hanno totalizzato 11 punti (uno in meno dei Reds).

In Ligue 1, tuttavia, le cose si stanno mettendo male: i biancoviola faticano, sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere ed hanno un solo punto di vantaggio sulla terzultima. La squadra allenata dallo spagnolo Pol Garcia domenica è stata sconfitta nuovamente davanti al proprio pubblico – per la terza volta di fila – arrendendosi 2-1 al Nantes. A Lisbona non ci saranno Genreau e Aboukhlal, mentre nel Benfica quasi certamente sarà Cabral a partire titolare Schmidt dovrebbe schierare la formazione-tipo contro i transalpini.

Come vedere Benfica-Tolosa in diretta tv e in streaming

Benfica-Tolosa è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio da Luz di Lisbona, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Benfica-Tolosa anche su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Benfica dà ormai l’impressione di aver superato i problemi avuti nella prima parte della stagione: il Tolosa è uno dei migliori avversari che potessero capitare ai lusitani e nella notte del da Luz dovrebbe arrivare una vittoria convincente. Ci aspettiamo almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Benfica-Tolosa

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Joao Neves, Kokcu, Joao Mario; Di Maria, Cabral, Rafa Silva.

TOLOSA (4-3-3): Restes; Mawissa Elebi, Costa, Nicolaisen, Diarra; Sierro, Spierings, Casseres; Donnum, Dallinga, Babicka.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1