Lens-Friburgo, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Lens-Friburgo è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’avventura del Lens in Champions League, la prima dopo circa vent’anni, è terminata dopo la fase a gironi. I giallorossi però possono rimproverarsi ben poco: hanno fatto meglio del più quotato Siviglia, che ha chiuso all’ultimo posto, e la distanza dal PSV Eindhoven secondo alla fine è stata di un solo punto.

Se fossero riusciti ad avere la meglio in una delle due sfide con gli olandesi probabilmente oggi parleremmo di altro ma l’importante è aver centrato quantomeno il terzo posto, fondamentale per continuare il percorso in Europa League. Gli uomini di Franck Haise hanno ripreso a correre anche in campionato: dopo una partenza disastrosa – figlia, probabilmente, delle cessioni eccellenti effettuate in estate – il Lens è riuscito a recuperare posizioni su posizioni e adesso è di nuovo in corsa per il quarto posto, distante a malapena due lunghezze. In Ligue 1 i giallorossi si sono risollevati alla grande dopo la doppia sconfitta con Nizza e PSG: tre le vittorie fila ottenute nelle ultime tre giornate contro Tolosa, Nantes e Strasburgo, partite in cui i Sang et Or hanno subito un solo gol a fronte di sei realizzati.

Il Friburgo non sta brillando

Si profila dunque uno scontro avvincente contro il Friburgo, arrivato secondo nel gruppo A di Europa League dietro alla capolista West Ham (le altre squadre erano Olympiacos e TSC).

Grifo e compagni hanno perso solamente contro gli Hammers ma si sono dimostrati superiori sia ai greci che ai modesti serbi, totalizzando 12 punti in sei partite. In Bundesliga, tuttavia, le cose potrebbero andare decisamente meglio: il club della città della Foresta Nera per ora deve accontentarsi del settimo posto ed è ormai tagliato fuori dalla corsa al quarto. Preoccupano le tre sconfitte consecutive rimediate da fine gennaio in poi (Werder Brema, Stoccarda e Borussia Dortmund), che hanno messo in luce i problemi difensivi della squadra di Christian Streich: in questa striscia il Friburgo non ha mai subito meno di tre gol e tra le cause del momento no ci sono pure gli infortuni. A Lens non ci saranno Ginter, Lienhart, Adamu, Kyereh e Schmidt.

Come vedere Lens-Friburgo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lens e Friburgo è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Bollaert-Delelis di Lens, in Francia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Lens-Friburgo anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La squadra più in fiducia è sicuramente il Lens, che davanti al proprio pubblico non sbaglia quasi mai. Si può spendere un gettone per i giallorossi in una gara in cui il numero di gol complessivi sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Lens-Friburgo

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Abdul Samed, Diouf, Frankowski; Sotoca, Wahi, Da Costa.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Sildillia, Szalai, Makengo; Eggestein, Hofler; Sallai, Holer, Grifo; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1