Braga-Qarabag, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Braga-Qarabag è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

C’ha provato fino all’ultimo, il Braga, ma lo scorso autunno non è riuscito ad approfittare dei guai del Napoli e ad insidiare gli azzurri nella corsa al secondo posto del girone di Champions League, dominato dal Real Madrid. I portoghesi, che hanno chiuso al terzo posto davanti al disastroso Union Berlino, continueranno la loro avventura continentale in Europa League: per accedere agli ottavi, però, dovranno prima superare una delle seconde classificate della fase a gironi della competizione meno prestigiosa, in questo caso il Qarabag.

Gli azeri si sono dimostrati superiori sia rispetto ai norvegesi del Molde che agli svedesi dell’Hacken, arrivati entrambi dietro agli uomini di Gurban Gurbanov. Dieci i punti conquistati in sei partite dal Qarabag: si è arreso solamente all’irrefrenabile Bayer Leverkusen, primo a punteggio pieno. Un buon risultato per il club che come al solito sta dominando il proprio campionato: in Azerbaigian non c’è nessuno che possa contrastare il Qarabag, al momento a +17 sul Sumqayit secondo. Una striscia di dieci vittorie consecutive, intanto, si è conclusa nel fine settimana: forse distratti dall’imminente impegno europeo, Juninho Vieira e compagni hanno rallentato, pareggiando 3-3 con il Sabah.

Il Qarabag non parte battuto

Notte da dimenticare invece per il Braga, sommerso di gol (5-0) a Lisbona dalla capolista Sporting. Figuraccia da archiviare il prima possibile per i biancorossi, che attualmente sono quarti, a -5 dal Porto terzo.

I Guerrieri negli ultimi due mesi si sono arresi alle tre squadre che li precedono in classifica (Porto, Benfica e Sporting) confermando la distanza che attualmente li separa dalle big del campionato lusitano. Braga che dunque cercherà di riscattarsi in Europa League, anche se molto probabilmente dovrà fare a meno del congolese Banza, uno dei migliori giocatori (14 gol in Liga Portugal), rientrato da poco dalla Coppa d’Africa. Nel Qarabag invece sarà assente Vesovic, espulso nel match con l’Hacken.

Come vedere Braga-Qarabag in diretta tv e in streaming

La sfida tra Braga e Qarabag è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio Municipal di Braga, in Portogallo. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Braga-Qarabag anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Braga favorito ma dovrà fare attenzione al Qarabag, squadra che ha ormai una consolidata esperienza nelle coppe europee e che affronterà i portoghesi senza timori reverenziali. Non è da escludere che gli azeri riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Braga-Qarabag

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Niakaté, Oliveira, Borja; Vitor Carvalho, Moutinho; Djalò, Pizzi, R. Horta; Abel Ruiz.

QARABAG (4-2-3-1): Lunyov; Silva, Mustafazada, Guseynov, Cafarguliyev; Romao, Jankovic; Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1