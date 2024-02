Molde-Legia Varsavia, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Molde-Legia Varsavia è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

I norvegesi del Molde non sono riusciti a proseguire il loro cammino in Europa League, arrivando solo terzi in un girone tosto ma non impossibile, in cui l’unica squadra fuori portata era il Bayer Leverkusen. Gli uomini di Erling Moe hanno surclassato il disastroso Hacken – gli svedesi non hanno totalizzato neanche un punto – ma sono stati beffati dal Qarabag: la maggiore esperienza internazionale degli azeri ha fatto la differenza.

Il Molde in questo momento non sta disputando l’Eliteserien, il massimo campionato norvegese, terminato lo scorso dicembre (non ricomincerà prima di aprile). Non un torneo memorabile per i Blå-hvit, che hanno chiuso al quinto posto, lontanissimi dai campioni del Bodo/Glimt, battuti tuttavia nella finale della NM Cup, la coppa nazionale. Come tutte le altre squadre scandinave che si fermano durante l’inverno, il Molde sta giocando la Atlantic Cup. Un modo per non perdere il ritmo e per ritrovare la condizione in vista degli impegni europei. Si profila uno scontro equilibrato con i polacchi del Legia Varsavia, già da inizio stagione in Conference League e qualificatisi agli spareggi grazie al secondo posto dietro al favoritissimo Aston Villa. Ma soprattutto davanti agli olandesi dell’AZ Alkmaar, semifinalisti nella scorsa edizione.

Gli inglesi hanno vinto il girone ma il distacco dal Legia è stato minimo, di un solo punto. Guidato dal tedesco Kosta Runjaic, il club della capitale polacca è quarto in Ekstraklasa e nella prima giornata del 2024 – il campionato è ripreso solo nello scorso fine settimana – ha battuto 1-0 il Ruch Chorzow. Sia il Molde che il Legia hanno perso giocatori importanti nella sessione invernale del calciomercato. I norvegesi hanno salutato Brynhildsen e Grodem, due tra i più prolifici, mentre i polacchi hanno ceduto Muci al Besiktas.

Come vedere Molde-Legia Varsavia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Molde e Legia Varsavia è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’Aker Stadion di Molde, in Norvegia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Molde-Legia Varsavia anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Legia ha disputato un’ottima fase a gironi e dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta nella trasferta norvegese, contro una squadra che potrebbe essere arrugginita dopo la lunghissima sosta invernale.

Le probabili formazioni di Molde-Legia Varsavia

MOLDE (3-5-2): Petersen; Haugan, Oyvann, Bjornbak; Linnes, Eriksen, Kaasa, Moller Daehli, Haugen; Gulbrandsen, Eikrem.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Tobiasz; Pankov, Kapuadi, Yuri Ribeiro; Wszolek, Augustyniak, Elitim, Kun; Josué, Pekhart, Marc Gual.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1