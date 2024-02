Olympiacos-Ferencvaros, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Olympiacos-Ferencvaros è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Olympiacos a dicembre è retrocesso dall’Europa League, dove non è mai riuscito realmente a insidiare West Ham e Friburgo, le due squadre che hanno chiuso ai primi due posti nel gruppo A. Soltanto 7 i punti totalizzati dai greci, cinque in meno dei tedeschi e addirittura otto in meno degli inglesi. In realtà la squadra del Pireo non sta incantando neppure in patria: dopo 22 giornate di campionato i biancorossi sono quarti in classifica, a -6 dalla capolista PAOK.

La sconfitta rimediata nel derby con il Panathinaikos due settimane fa richiedeva delle decisioni drastiche, che non hanno tardato ad arrivare: via il tecnico portoghese Carlos Carvalhal e dentro lo spagnolo Jose Luis Mendilibar, in autunno esonerato dal Siviglia dopo che lo scorso maggio aveva condotto gli andalusi verso il loro settimo trionfo in Europa League. Mendilibar esordirà nella gara d’andata dello spareggio di accesso agli ottavi di Conference League contro gli ungheresi del Ferencvaros. I biancoverdi nella fase a gironi hanno dimostrato di essere una squadra da prendere con le pinze: ne sa qualcosa la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha dovuto sudare per chiudere davanti a tutti nel gruppo F.

Magiari ancora imbattuti

Gli uomini di Dejan Stankovic, forti di una eccellente organizzazione tattica, sono ancora imbattuti in questa competizione, essendo riusciti ad evitare la sconfitta sia all’andata che al ritorno anche con i Viola (2-2 e 1-1).

Nel campionato magiaro il Ferencvaros sta duellando con il sorprendente Paksi, che al momento è in vetta ed ha un punto in più del club di Budapest: con il successo di sabato scorso ai danni del Debreceni sono diventate quattro, intanto, le vittorie consecutive della squadra di Stankovic in NB I e nessuno ha segnato quanto loro, ben 52 gol in appena 20 partite. Formazione tipo per l’ex allenatore della Sampdoria, mentre nell’Olympiacos, con ogni probabilità, inizieranno dal 1′ due nuovi acquisti, David Carmo e Chiquinho.

Come vedere Olympiacos-Ferencvaros in diretta tv e in streaming

La sfida tra Olympiacos e Ferencvaros è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Karaiskakis” del Pireo, in Grecia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Olympiacos-Ferencvaros anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Ferencvaros ha impressionato durante la fase a gironi e potrebbe creare più d’un problema all’Olympiacos, approfittando del momento di transizione dei greci. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Olympiacos-Ferencvaros

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Paschalakis; Rodinei, Biancone, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze; Masouras, Fortounis, Podence; El Kaabi.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Wingo, Mmaee, Cissé, Ramirez; Loncar, Maiga, Abu Fani; Zachariassen, Varga, Marquinhos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1