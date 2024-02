Union SG-Eintracht Francoforte, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Union SG-Eintracht Francoforte è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Nonostante una campagna acquisti robusta (Ekitike, van de Beek e Kalajdzic) l’Eintracht Francoforte stenta a decollare. Gli uomini di Dino Toppmoller hanno vinto una sola partita nel 2024, contro il Mainz penultimo in Bundesliga. E nelle ultime due giornate di campionato hanno raccolto un solo punto tra Colonia (2-0) e Bochum (1-1), due squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione. Insomma, non il ruolino che il tecnico – in carica dalla scorsa estate dopo la fine dell’era Glasner – immaginava dopo gli investimenti nella sessione invernale del calciomercato.

In classifica, fortunatamente per le Adler, non è cambiato poi così tanto: l’Eintracht Francoforte è ancora sesto dietro a Dortmund e Lipsia ma il quarto posto, l’ultimo valido per tornare a giocare la Champions League, adesso è distante otto punti. I rossoneri in questa settimana distoglieranno per qualche giorno l’attenzione dalla Bundesliga per tornare a concentrarsi sulla Conference League: nella fase a gironi, sebbene fossero gli indiscussi favoriti per il primo posto, Gotze e compagni sono arrivati solamente secondi – il PAOK ha collezionato 7 punti in più dell’Eintracht – e per accedere agli ottavi dovranno prima superare l’ostacolo belga dell’Union Saint-Gilloise, retrocesso invece dall’Europa League.

I belgi fanno sul serio

I gialloblù hanno avuto la peggio nel duello per il secondo posto – il primo era “prenotato” dal Liverpool – con il Tolosa ed hanno chiuso con tre punti in meno rispetto ai francesi (decisiva l’assurda sconfitta con il LASK).

La loro avventura proseguirà in Conference League ma in questo momento il loro pensiero principale è forse rivolto al campionato, che stanno sostanzialmente dominando. L’Union Saint-Gilloise, guidato dall’ex tecnico del Genoa Alexander Blessin, ha difatti 11 punti in più dell’Anderlecht secondo e sembra avere una marcia in più rispetto alle altre pretendenti al titolo.

Come vedere Union SG-Eintracht Francoforte in diretta tv e in streaming

La sfida tra Union SG e Eintracht Francoforte è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Lotto Park di Bruxelles, in Belgio. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Union SG-Eintracht Francoforte anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Trasferta che si preannuncia complicata per un Eintracht Francoforte ancora troppo discontinuo. L’Union Saint-Gilloise è ormai una bella realtà, anche a livello internazionale, e non è da escludere che riesca quantomeno ad evitare la sconfitta nella gara d’andata. I tedeschi, peraltro, in trasferta quest’anno hanno spesso deluso: le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Union SG-Eintracht Francoforte

UNION SG (3-5-2): Moris; Burgess, Mac Allister, Machida; Castro-Montes, Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Lapoussin; Amoura, Nilsson.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Grahl; Buta, Koch, Pacho, Max; Skhiri, Gotze; Knauff, Chaibi, Ekitike; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1