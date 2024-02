Sturm Graz-Slovan Bratislava, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Sturm Graz-Slovan Bratislava è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Lo Sturm Graz ha totalizzato solamente quattro punti nella fase a gironi dell’Europa League ma è comunque riuscito ad assicurarsi il “paracadute” della retrocessione in Conference League, spuntandola per il rotto della cuffia sui polacchi del Rakow grazie alla migliore differenza reti.

Soltanto una vittoria e un pareggio per la squadra allenata da Christian Ilzer, mai davvero in grado di rendere le cose difficili ad Atalanta e Sporting, apparse nettamente superiori agli austriaci. In campionato però lo Sturm Graz sta riuscendo a tenere testa alla grande favorita per il titolo, il Salisburgo, e la speranza è quella di mettere fine all’egemonia dei biancorossi. Per il momento i campioni d’Austria in carica hanno due punti in più e propria nella scorsa settimana è andato in scena lo scontro diretto: alla Red Bull Arena gli uomini di Ilzer hanno conquistato un punto prezioso, riportando il risultato in parità a 10 minuti dalla fine grazie ad una rete del georgiano Kiteishvili. Un pareggio che consente ai bianconeri di affrontare con la massima serenità l’andata dello spareggio di accesso agli ottavi di Conference League con gli slovacchi dello Slovan Bratislava.

I Belasí sono arrivati secondi dietro al Lille e la qualificazione non è mai stata in discussione: né gli islandesi del Klaksvik né gli sloveni dell’Olimpia Lubiana sono riusciti a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra guidata dall’esperto Vladimir Weiss, che sta dominando il proprio campionato. Lo Slovan ha appena ipotecato il titolo strapazzando 4-0 la sua rivale principale, lo Zilina, e volando a +10 in classifica.

Come vedere Sturm Graz-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming

Sturm Graz-Slovan Bratislava è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Merkur Arena di Graz, in Austria. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Sturm Graz-Slovan Bratislava anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Entrambe sono tornate da poco a disputare partite ufficiali dopo la lunga sosta invernale, motivo per cui la condizione atletica potrebbe lasciare a desiderare. In ogni caso lo Slovan Bratislava sembra avere qualcosa rispetto agli austriaci e dovrebbe tornare a casa con un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Slovan Bratislava

STURM GRAZ (4-4-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg; Prass, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Horvat; Sarkaria, Jatta.

SLOVAN BRATISLAVA (5-4-1): Borjan; Blackman, Bajric, Kashia, Wimmer, Zmrhal; Barseghyan, Savvidis, Kankava, Weiss; Strelec.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2