Galatasaray-Sparta Praga, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Galatasaray-Sparta Praga è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Galatasaray si ritrova in Europa League dopo aver perso la sfida da dentro o fuori nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League con il Copenaghen. Lo scorso dicembre una rete di Lerager – vecchia conoscenza della nostra Serie A – ha condannato il club campione di Turchia alla retrocessione nella seconda competizione continentale per ordine di importanza.

Una tremenda delusione che tuttavia gli uomini di Okan Buruk sono riusciti a smaltire in fretta: dalla sconfitta del Parken, infatti, il Galatasaray non ha perso neppure una partita ed è imbattuto da ben 12 partite, tra campionato e coppa nazionale. Nella Super Lig Mertens e compagni continuano a duellare con i loro acerrimi rivali del Fenerbahçe, che in classifica hanno 2 punti in meno. La lotta per il titolo è ormai circoscritta alla due squadre più blasonate del calcio turco: i giallorossi sabato scorso hanno approfittato del mezzo passo falso dei cugini – 2-2 con l’Alanyaspor – battendo 2-0 il Basaksehir (Yilmaz, Mertens) conquistando la vetta solitaria.

Ostacolo ceco per il Galatasaray

Vive una situazione simile lo Sparta Praga, l’avversario del Galatasaray negli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League. I cechi, infatti, sono primi in classifica con 5 punti di vantaggio sullo Slavia.

Il massimo campionato ceco è ripreso solamente nell’ultimo fine settimana dopo circa un mese di stop per la sosta invernale e la squadra guidata dal danese Brian Priske ha ricominciato alla grande, infliggendo una sonora sconfitta al Karvina (0-3). Nel girone di Europa League lo Sparta Praga è riuscito ad arrivare secondo nonostante la presenza di Rangers e Betis, condannando gli spagnoli alla retrocessione in Conference League. Priske quasi certamente non recupererà gli infortunati Haraslin, Pavelka e Vindheim, mentre nel Galatasaray non ci saranno Oliveira, Ziyech e Bardakci. In dubbio la presenza di Aurier, arrivato a gennaio dal Nottingham Forest ed appena tornato dalla Coppa d’Africa, dove ha trionfato con la sua Costa d’Avorio.

Come vedere Galatasaray-Sparta Praga in diretta tv e in streaming

La sfida tra Galatasaray e Sparta Praga è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Rams Park Stadyumu di Istanbul, in Turchia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Galatasaray-Sparta Praga anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Galatasaray ha perso solo una partita davanti al proprio pubblico in questa stagione, arrendendosi al Bayern Monaco in Champions League. Il fattore campo, oltre alla maggiore qualità dei turchi, faranno la differenza: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Sparta Praga

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Nelsson, Kutlu; Demirbay, Torreira; Yilmaz, Mertens, Zaha; Icardi.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Panak; Preciado, Kairinen, Laci, Zeleny; Karabec, Kuchta, Birmancevic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1