Young Boys-Sporting CP, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Young Boys-Sporting CP è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Davanti a tutti nella Liga Portugal e protagonista di un avvincente duello con i “cugini” del Benfica – hanno gli stessi punti in classifica – lo Sporting di Ruben Amorim per continuare a fare strada in Europa League dovrà passare dai pericolosi spareggi di accesso agli ottavi di finale con una delle retrocesse dalla Champions. La “colpa” è dell’Atalanta, che nella fase a gironi ha chiuso davanti ai portoghesi, collezionando tre punti in più.

Il sorteggio, tuttavia, è stato benevolo per i biancoverdi, abbinati agli svizzeri dello Young Boys, avversario da non sottovalutare ma comunque alla portata. Lo Sporting, dicevamo, in patria sta facendo benissimo: in campionato l’ultima sconfitta risale a dicembre, mentre nel nuovo anno la squadra di Amorim si è arresa solo al Braga nella coppa nazionale. La vendetta è arrivata nell’ultimo fine settimana, con il club di Lisbona che ha rifilato ben 5 reti (5-0) ai biancorossi di Artur Jorge, una vera e propria prova di forza che conferma la potenza offensiva biancoverde: nessuno ha segnato più gol (58, addirittura dodici in più del Benfica).

Young Boys da non sottovalutare

Molto prolifico anche lo Young Boys, saldamente al comando della classifica del campionato svizzero e con 7 punti in più della sua inseguitrice più credibile, il Servette.

I gialloneri, nonostante una partenza non indimenticabile, sono riusciti ad imporre la propria supremazia ed in Champions League non hanno avuto problemi a chiudere al terzo posto dietro le favoritissime Manchester City e Lipsia. Pur non partendo favoriti, insomma, possono creare più d’un grattacapo ai lusitani, anche se molto dipenderà dall’esito della gara d’andata. Dopo due vittorie di fila, intanto, gli uomini di Raphael Wicky nel fine settimana hanno pareggiato 2-2 con il Lugano. Il tecnico giallonero potrà schierare la miglior formazione possibile – dalla panchina scalpita il nuovo acquisto Mugisha – mentre Amorim non sa ancora se potrà contare su Diomande, appena rientrato dalla Coppa d’Africa.

Come vedere Young Boys-Sporting CP in diretta tv e in streaming

La sfida tra Young Boys e Sporting CP è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Wankdorf Stadion di Berna, in Svizzera. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Young Boys-Sporting CP anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Le insidie non mancano mai in questa trasferta e non solo perché si gioca su un campo sintetico. Lo Sporting dovrebbe evitare la sconfitta ma non avrà vita facile: gol ed emozioni non mancheranno.

Le probabili formazioni di Young Boys-Sporting CP

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Blum, Camara, Lustenberger, Hadjam; Males, Lauper, Ugrinic; Mvuka, Itten, Colley.

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Quaresma, Coates, Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Santos; Trincao, Gyokeres, Goncalves.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2