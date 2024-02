I pronostici di mercoledì 14 febbraio: Champions League, Serie A e non solo

I pronostici di mercoledì 14 febbraio: si giocano altri due ottavi di finale di Champions League, c’è un recupero di Serie A e altre partite di Championship e Serie C.

L’andata degli ottavi di finale di Champions League prosegue stasera con in campo la prima delle tre italiane rimaste ancora in corsa, la Lazio, attesa dal confronto sulla carta più proibitivo contro il Bayern Monaco. I campioni di Germania in realtà non se la passano benissimo, hanno appena perso in malo modo lo scontro diretto col Bayer Leverkusen che potrebbe mettere fine alla lunga egemonia in Bundesliga.

A maggior ragione però Tuchel non può sbagliare in Champions e sul piano tecnico la qualità dei bavaresi è maggiore: la Lazio potrebbe comunque riuscire a segnare almeno un gol.

Segnare un gol sarà invece complicato per la Real Sociedad in casa del PSG che proverà ad approfittare della crisi di forma degli spagnoli per ipotecare la qualificazione ai quarti di finale.

Pronostici altre partite

Questo mercoledì si gioca anche un recupero di Serie A: il Bologna, che in casa ha il miglior rendimento del campionato, dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta contro la Fiorentina in una sfida che promette gol da ambo le parti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bologna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Bologna-Fiorentina, Serie A, ore 19:00

Vincenti

• Juve Stabia (in Juve Stabia-Brindisi, Serie C, ore 20:45)

• Perugia (in Perugia-Fermana, Serie C, ore 20:45)

• PSG (in PSG-Real Sociedad, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bologna-Fiorentina, Serie A, ore 19:00

• Rangers-Ross County, Scottish Premier, ore 20:45

• Lazio-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bologna-Fiorentina, Serie A, ore 19:00

• Lazio-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

• Aberdeen-Motherwell, Scottish Premier, ore 20:45

Il “clamoroso”

PSG vincente senza subire gol (in PSG-Real Sociedad, Champions League, ore 21:00)