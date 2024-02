PSG-Real Sociedad, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

PSG-Real Sociedad è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Per una volta la dea bendata è stata benevola con il PSG, uscito con il sorriso dal sorteggio degli ottavi di finale dello scorso dicembre a Nyon. Nonostante i parigini non rientrassero tra le teste di serie – sono arrivati solamente secondi nel cosiddetto “gruppo della morte” con Borussia Dortmund, Milan e Newcastle – hanno trovato la squadra meno forte tra le prime classificate, la Real Sociedad.

Viceversa, i baschi di Imanol – che si apprestano a disputare la fase ad eliminazione diretta della Champions League per la prima volta dopo vent’anni – si ritrovano di fronte una delle principali candidate alla vittoria finale. Aver vinto il duello a distanza con l’Inter – hanno chiuso a pari punti con i nerazzurri ma l’hanno spuntata grazie alla differenza reti – è dunque servito a poco. La Real Sociedad, peraltro, non arriva in forma smagliante a questa sfida: dallo 0-0 di San Siro nell’ultima giornata della fase a gruppi, i Txuri–urdin sembrano essersi involuti. In campionato da allora hanno avuto la meglio solo sul Celta Vigo e sono precipitati al settimo posto, lontanissimi dalla zona Champions.

Sabato hanno perso davanti al proprio pubblico contro l’Osasuna, restando a secco di gol per la quarta partita consecutiva. A livello offensivo è evidente che ci sia un problema: tocca ad Imanol risolverlo al più presto.

PSG, testa solo alla coppa

Non ha di questi problemi invece il PSG, che ha ormai preso il largo in Ligue 1. La vittoria sul Lille nell’ultimo fine settimana è una serissima ipoteca sull’ennesimo titolo: il Nizza, sconfitto dal Monaco, è finito a -11.

Il vero banco di prova della squadra di Luis Enrique, tuttavia, continua ad essere la Champions League, dove finora i parigini non hanno incantato, tranne in poche circostanze. La qualificazione, infatti, l’hanno infatti ottenuta in maniera rocambolesca, rischiando grosso fino all’ultimo turno. Nel 2024 il PSG è ancora imbattuto – diciassette i risultati utili di fila – e l’unico mezzo passo falso è stato il 2-2 con il Brest di due settimane fa. Il tecnico spagnolo contro il Lille ha dosato le energie dei suoi uomini – Mbappé, ad esempio, è rimasto in panchina – ma dovrà fare a meno di Kimpembe, Nuno Mendes e Skriniar. Nella Real Sociedad è rientrato il giapponese Kubo – finora impegnato in Coppa d’Asia con la sua nazionale – ma è in forte dubbio Oyarzabal. L’altra assenza pesante è quella di Elustondo, squalificato.

Come vedere PSG-Real Sociedad in diretta tv e streaming

PSG-Real Sociedad è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming PSG-Real Sociedad è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il PSG approfitterà con ogni probabilità del momento non semplice che sta attraversando la Real Sociedad cercando di ipotecare la qualificazione. Prevediamo un successo dei parigini con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di PSG-Real Sociedad

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Hernández; Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Le Normand, Zubeldia, Galan; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Sadiq, Barrenetxea.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0