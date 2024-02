Lazio-Bayern Monaco, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Lazio-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming, probabili formazioni, pronostici.

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è stata una delle note più liete della stagione della Lazio, ancora troppo discontinua in campionato. I biancocelesti sono arrivati secondi in un girone non impossibile con Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic, piazzandosi davanti agli olandesi e dietro ai Colchoneros dell’ex Simeone. Dieci i punti collezionati dalla squadra di Maurizio Sarri, quasi tutti conquistati all’Olimpico (7), dove i capitolini non hanno mai perso (il bilancio casalingo è finora di due vittorie e un pareggio).

Nel sorteggio della fase ad eliminazione diretta la dea bendata ha invece voltato le spalle alla Lazio, abbinata ad una delle grandi favorite per la vittoria finale come il Bayern Monaco. Lo stesso avversario, ironia della sorte, che Immobile e compagni si trovarono davanti nell’ultimo ottavo di Champions League disputato, nella stagione 2020-21 con Simone Inzaghi alla guida. All’epoca non ci fu storia, con la qualificazione che, di fatto, prese la direzione della Baviera già dopo l’andata, terminata 4-1 in uno stadio Olimpico completamente vuoto a causa della pandemia. Stavolta ci saranno i tifosi a dare una mano alla Lazio, alla quale però servirà una vera e propria impresa per superare il turno e prendersi lo scalpo dei campioni di Germania in carica.

Il Bayern Monaco è fortissimo e da quest’anno ha pure un Kane in più nel reparto avanzato ma gli scivoloni non sono mancati nella stagione dei bavaresi. E sono pure abbastanza frequenti.

Bayern Monaco fortissimo ma non imbattibile

La squadra di Thomas Tuchel ha stravinto il proprio girone – 16 punti su 18 disponibili – staccando il pass per gli ottavi con enorme anticipo e facendo un percorso a parte rispetto alle altre (Galatasaray, Manchester United e Copenaghen), costrette invece a battagliare fino all’ultima giornata per prendersi il secondo posto.

Discorso diverso per la Bundesliga, dove il Bayern Monaco si ritrova ad inseguire la lepre Bayer Leverkusen: le Aspirine si sono appena aggiudicate l’importantissimo scontro diretto, battendo nettamente Muller e compagni alla BayArena (3-0) e volando a +5. Terza sconfitta stagionale per il Bayern, la seconda in meno di un mese dopo quella con il Werder Brema dello scorso gennaio. La Lazio invece ha voltato pagina a Cagliari, dimenticando la brutta sconfitta di Bergamo: Immobile (200 gol in A per l’attaccante di Torre Annunziata) e Felipe Anderson si sono presi la squadra sulle spalle ed il 3-1 rifilato ai sardi ha permesso a Sarri di restare in corsa per il quarto posto, anche se l’Atalanta continua ad avere cinque punti in più.

Il tecnico toscano nel tridente offensivo schiererà uno tra Isaksen e Pedro, verso il forfait invece Zaccagni. In difesa ci sarà Gila al posto di Patric. Tanti assenti in casa Bayern Monaco, da Coman a Gnabry, passando per Davies e Laimer. Dietro fiducia al duo Upamecano-Kim, alle spalle di Kane agiranno Sané, Muller e Musiala.

Come vedere Lazio-Bayern Monaco in streaming gratis

La sfida tra Lazio e Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Tra Lazio e Bayern Monaco indubbiamente il divario è molto ampio. La sensazione però è che all’Olimpico i biancocelesti possano dire la loro, creando più d’un problema ad una squadra che in difesa non è impeccabile, come dimostra il fatto che nelle ultime cinque partite hanno collezionato un solo clean sheet. Pur non riuscendo ad evitare la sconfitta, gli uomini di Sarri dovrebbero segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Romagnoli, Mario Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

La Lazio riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2