WhatsApp, a San Valentino dillo con l’IA: immagini al miele per lui e per lei

WhatsApp, ecco qualche esempio di immagine romantica che puoi creare per San Valentino con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Sei romantico ed innamoratissimo del tuo lui o della tua lei, ma proprio non riesci a trovare le parole giuste per farle/fargli sapere quanto tieni al vostro amore? Niente paura. In certi casi non c’è bisogno di parlare. Puoi semplicemente fare in modo che a dire ciò che il tuo cuore pensa siano le immagini. Che, in alcuni casi, comunicano meglio di quanto non sappiano fare gli essere umani.

In occasione del San Valentino 2024 ti servirà solo una cosa: la fantasia. Al resto, penserà l’intelligenza artificiale. Perché non scomodarla, ora che abbiamo più bisogno di lei? Perché non lasciarle l’ingrato compito di creare un’immagine che sia fatta su misura per la nostra coppia e che riesca a racchiudere, nei suoi dettagli, tutto ciò che non riusciamo a dire con il semplice ausilio delle parole? Ti basterà, sfruttando i generatori di immagini contenuti all’interno di app come Bing, Nova o Da Vinci, chiedere a “lei” di creare l’immagine che hai in mente ma che non riesci a tirare fuori. Il risultato sorprenderà prima te, poi la tua dolce metà, che apprezzerà immensamente il modo, originalissimo, in cui hai deciso di comunicare il tuo amore.

Qui di seguito, troverai qualche esempio di quello che l’intelligenza artificiale è in grado di fare nel caso tu abbia bisogno di qualche immagine bella da mandare su WhatsApp per gli auguri di San Valentino 2024.

L’amore su WhatsApp si tinge di pixel art

Per la creazione, attraverso l’AI, di questa cartolina per gli auguri di San Valentino su WhatsApp, abbiamo pensato di scomodare la pixel art. Perché, diciamocelo, in questo mondo così intensamente digitalizzato è bello, di tanto in tanto, fare un tuffo nel passato. Potresti crearne, quindi, una così anche tu, servendoti delle piattaforme che abbiamo elencato in precedenza, ma facendo in modo di personalizzarla il più possibile.

San Valentino sposa l’arte digitale

Per questa cartolina ci siamo serviti, invece, dell’arte digitale. Abbiamo chiesto a Bing di proporci qualche immagine che avesse come elemento principale due cuori che s’intrecciavano e si fondevano e quello che potete vedere quassù è il risultato finale. Romantico ma ipermoderno, perfetto per stupire il proprio Valentino/a con effetti speciali.

WhatsApp, l’amore illumina tutto

Si dice che l’amore renda tutto più bello e questa immagine, creata con l’IA in occasione del San Valentino 2024, sembra dimostrarlo. Tra cioccolatini e splendidi fiori, racchiude tutti i simboli più belli della festa degli innamorati.

Un amore che lascia la scia

Certi amori lasciano la scia, esattamente come questo aereo che, volteggiando in un cielo rosa ed estremamente romantico, disegna un gigantesco cuore fra le nuvole. Semplice, magari, ma d’impatto.