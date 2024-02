Gratta e vinci, tutto per una spia: è finita in lacrime

Gratta e vinci, è scoppiato a piangere come un bambino: l’epilogo inaspettato di una storia davvero incredibile.

Non vedeva l’ora di arrivare a casa. A lavoro era stata una giornata molto movimentata ed impegnativa, ragion per cui moriva dalla voglia di rilassarsi un po’ e di lasciare scivolare via lo stress delle ore trascorse in ufficio. Ma non tutto, come spesso accade, è andato come aveva programmato.

Mentre Bradley Ficus di Jasonville, nello Stati dell’Indiana, viaggiava alla volta della sua abitazione, si è visto costretto a fare una sosta improvvisa e non programmata. Ancor prima di arrivare nelle vicinanze di casa, sul quadro della sua automobile è comparsa una spia rossa. Quella, più precisamente, che indica al conducente che il livello di carburante all’interno del serbatoio è basso e che è necessario fare rifornimento, onde evitare di ritrovarsi in mezzo alla strada senza benzina.

E così, suo malgrado, Bradley si è dovuto fermare al Country Mart per far “bere” il suo veicolo. E così, già che c’era, è entrato alla stazione di servizio e ha comprato due Gratta e vinci da 10 dollari l’uno. La sua scelta è ricaduta sulla serie Platinum Playout. Quindi, si è rimesso in auto e ha ricominciato a guidare per raggiungere casa.

Gratta e vinci, fare il pieno conviene: che fortuna

Giunto a destinazione, ha lasciato che la sua fidanzata scegliesse uno dei due biglietti appena acquistati, in maniera che potessero grattarne uno a testa. E mentre la ragazza raschiava la patina argentata dal suo, Ficus ha improvvisamente iniziato ad urlare. Diceva cose come “Assolutamente no!” e “Non può essere reale!”.

In quel biglietto c’era un premio che ben valeva una “gridata”: c’erano nientepopodimeno che 250mila dollari. La ragazza ha pensato che l’uomo stesse scherzando, per cui ha tirato fuori lo smartphone e aperto l’applicazione che permette, attraverso un apposito scanner, di verificare se i Gratta e vinci sono vincenti o meno. Hoosier Lottery ha confermato la vincita e, a quel punto, Bradley ha iniziato a piangere come una fontana.

Una storia a lieto fine, dunque, sebbene resti inteso che il meglio debba ancora venire. I due fidanzati useranno la somma vinta con quel grattino fortunatissimo per assicurarsi, infatti, un futuro da sogno. Verseranno l’acconto per una casa nuova di zecca, compreranno un camper per delle vacanze da sogno e ne investiranno una parte per il futuro. Se non fosse stato per quella spia, niente di tutto ciò sarebbe mai successo.