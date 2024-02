Berrettini, c’è posta per te: messaggio social da Melissa Satta

Berrettini, quella foto sul profilo social della Satta non è affatto casuale: ecco il significato del post di Melissa.

Lui è in Liguria, più precisamente a Bordighera. Lei è in montagna, ma non è chiaro dove. In Svizzera, presumibilmente, dal momento che è lì che si è spesso recata, in passato, per dedicarsi ad un’attività che le piace moltissimo: sciare. Non sono insieme, quindi. Anzi, non potrebbero essere più lontani di così, fisicamente parlando.

Nessuno è riuscito a capire realmente, fino a questo momento, se ci sia davvero maretta tra Matteo Berrettini e Melissa Satta o se, invece, i media abbiano solo ingigantito una crisi passeggera. Anzi, questa crisi di cui tanto si parla potrebbe anche non essere mai iniziata, per la verità. Molto semplicemente è possibile, perché no, che i due innamorati abbiano deciso che in questo preciso momento della sua carriera l’atleta dovesse dedicarsi anima e corpo al tennis. E mettere da parte, fino a che sarà necessario, la relazione amorosa che è iniziata poco più di un anno fa.

Sarebbe una decisione comprensibile, peraltro, dal momento che ora, più che mai, Matteo ha bisogno di focalizzarsi sui suoi obiettivi e di rimettersi in sesto prima del rientro ufficiale nel circuito. Anche questa, in ogni caso, in assenza di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, è solo una congettura. In quanto tale, potrebbe non corrispondere al vero.

Che dolce Melissa Satta: un cioccolatino per Berrettini?

La sola nota stonata è da ricercarsi nel fatto che né il tennista e né la showgirl, fino ad oggi, abbiano inteso smentire – o confermare – queste voci tanto insistenti. Che poi è proprio questo, per la verità, l’aspetto in assoluto più preoccupante della vicenda.

La Satta, in realtà, potrebbe aver lanciato un messaggio in codice proprio qualche ora fa. Come detto, l’ex velina di Striscia la notizia è in montagna con il figlio Maddox, ma tra una sciata e l’altra ha trovato il tempo di pubblicare una foto. Una foto che potrebbe voler dire tutto come potrebbe, di contro, non voler dire proprio un bel niente.

Nella foto tiene sul palmo della mano un cioccolatino a forma di cuore, avvolto in della stagnola di colore rosso. Che lo abbia postato così, per il semplice gusto di farlo? Improbabile. Un cioccolatino fine a se stesso non è il genere di “cosa” che Melissa pubblica sul suo affollatissimo profilo Instagram. È molto più probabile che si tratti, invece, di un messaggio in codice. Indirizzato, presumiamo, a Berrettini. Cosa volesse dire, eventualmente, lo sa però solamente lei…