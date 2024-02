Formazioni ufficiali Juventus-Udinese: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali. Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium. Le ultime dritte.

Dopo i messaggi inequivocabili lanciati dall’Inter nelle ultime uscite di campionato, la Juventus non può più permettersi di fallire. Il confronto dell’Allianz Stadium contro l‘Udinese ha tutta l’aria di configurarsi come uno spartiacque decisivo per la stagione della compagine di Allegri. Milik e compagni, però, se la dovranno vedere con un avversario maturo e in forma, che ha dimostrato di poter mettere in grande difficoltà molte big del nostro campionato e che probabilmente in termini di punti ha raccolto meno di quanto seminato. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Alex Sandro, Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik.

UDINESE (3-5-2) Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca

Juventus-Udinese, il pronostico marcatori

Arkadiusz Milik marcatore. L’attaccante polacco dopo la sciagurata espulsione rimediata contro l’Empoli vuole lanciare un messaggio importante al suo allenatore, approfittando della contestuale assenza di Dusan Vlahovic. Sebbene fin qui il bomber di scorta della Juve non si sia reso protagonista di una stagione molto prolifica da un punto di vista realizzativo, la sensazione è che l’ex Napoli possa riuscire a mettere a referto almeno un gol. Abile sia nel gioco aereo che di piede, Milik dovrebbe capitalizzare almeno uno dei palloni che verosimilmente pioveranno nel cuore dell’area di rigore friulana.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Udinese

Non sarà una partita semplice per la Juventus che contro la fisicità e la qualità del centrocampo dell’Udinese potrebbe andare in difficoltà. Ad ogni modo Allegri ha dalla sua alcune frecce importanti per impensierire la retroguardia friulana: Mckennie e Rabiot dovrebbe provare la conclusione almeno una volta. Ma occhio alle palle inattive, marchio di fabbrica della Juve: con uno stacco dei suoi Bremer potrebbe almeno centrare lo specchio della porta. Sul fronte opposto i fari saranno puntati per ovvie ragioni su Lazar Samardzic: il centrocampista serbo può far male alla difesa avversaria con una conclusione dalla media lunga distanza. Occhio anche a Thauvin, la cui qualità ha contribuito ad aumentare la pericolosità dell’attacco friulano. In ottica ammoniti, invece, occhio a Locatelli e ad Alex Sandro; tra le fila dell’Udinese, invece, Giannetti e Zemura sembrano essere i candidati più papabili a finire sul taccuino del direttore di gara.