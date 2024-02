Sinner come Obama: un’idea che fa gola a tutti

Sinner, la sua popolarità non ha davvero più confini. Adesso è come Obama: accadrà per la prima volta a Dubai.

Sul finire dello scorso anno, in tempi ancora non sospetti, due italiani trapiantati a Londra avevano ben pensato di lanciare la pizza Jannik Sinner. L’altoatesino non aveva ancora vinto il suo primo Slam, eppure già tutti, in ogni dove, si affannavano per rendergli omaggio. Anche lungo la Spaccanapoli fioccavano, sui banchetti delle botteghe artigiane, i mini Jannik da mettere nel presepe.

Sembra passata una vita, da allora. Perché nel tempo di un soffio, come noto, il nativo di San Candido è riuscito nella difficilissima impresa di imporsi agli Australian Open. Ha realizzato un sogno che molti inseguono invano per tutta la vita e non potremmo davvero essere, quindi, più felici di così. Gli italiani – ma non solo – lo stanno tributando in tutti i modi possibili e immaginabili. E ognuno, com’è giusto che sia, lo fa nel modo a lui più consono. Sfruttando, cioè, le proprie attitudini e inclinazioni.

Prendiamo Angelo Bisconti, ad esempio. Lui è un maestro pasticciere di Campi Salentina ed è sua la ghiottissima idea che sta facendo, proprio in queste ore, il giro del web. Ha preso la sua arte e l’ha messa al servizio di Sinner dedicandogli una prelibatezza di quelle che fan venire l’acquolina alla gola solo a guardarle. Figuriamoci a mangiarle.

Il pasticciotto Sinner sbarca a Dubai: che delizia

Il pasticciere di Lecce, terra in cui la cucina è sacra, ha inventato la variante Sinner del dolce leccese per eccellenza, vale a dire il mitico pasticciotto. Ed è un vero onore per il tennista, visto e considerato che il maestro Bisconti lo ha fatto, in passato, per personaggi del calibro dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama.

Più recentemente aveva proposto alla sua clientela il pasticciotto Arcobaleno, nato per per promuovere i diritti Lgbtqia+, ma è su quello dedicato a Jannik che vogliamo soffermarci in questo momento. Nessun dettaglio, di questo goloso dessert da leccarsi i baffi, è stato lasciato al caso. Intanto ha la forma di una pallina da tennis. E poi, udite udite, è arancione come la carota, ortaggio che i tifosi associano al tennista azzurro che, nel 2019, ne aveva consumata una come snack in un cambio di campo a Vienna.

Golosissimo è il ripieno, una crema all’arancia che farà leccare i baffi a chiunque avrà il piacere di gustare il pasticciotto Sinner. Il dolce debutterà ufficialmente a Dubai, alla fiera Gulfood, il 19 febbraio prossimo. “Sinner – ha spiegato il maestro Bisconti – rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo, è la dimostrazione che con sacrificio, impegno e passione è possibile raggiungere traguardi inimmaginabili. È un esempio per tanti ragazzi che credono nei valori dello sport. Spero che un giorno possa degustare il dolce che gli ho voluto dedicare per celebrare il suo trionfo”. E se ne avanzasse un pezzettino, lo assaggeremmo volentieri anche noi…