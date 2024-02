I pronostici di giovedì 8 febbraio: partite di coppa in Francia, Turchia e Portogallo

I pronostici di giovedì 8 febbraio: ci sono partite di coppa in Francia, Turchia, Portogallo, Olanda e Belgio.

Il Monaco parte nettamente favorito nella sfida col Rouen, squadra che milita nello Championnat National, l’equivalente della nostra Serie C, dove occupa la settima posizione.

Successi in arrivo anche per l’Anversan in Belgio contro l’Oostende e per il Vitoria Guimaraes contro il Gil Vicente.

Pronostici altre partite

Promette gol e spettacolo la sfida – restando in Portogallo – tra Vizela e Benfica. Almeno un gol per squadra possibile in Groningen-Fortuna Sittard di Coppa d’Olanda e in Genclerbirligi-Trabzonspor e Antalyaspor-Besiktas di Coppa di Turchia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monaco segna tra due e quattro gol in Rouen-Monaco, Coppa di Francia, ore 20:45

Vincenti

• Anversa (in Oostende-Anversa, Coppa del Belgio, ore 20:00)

• Monaco (in Rouen-Monaco, Coppa di Francia, ore 20:45)

• Vitoria Guimaraes (in Vitoria Guimaraes-Gil Vicente, Coppa del Portogallo, ore 19:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Rouen-Monaco, Coppa di Francia, ore 20:45

• Vizela-Benfica, Coppa del Portogallo, ore 21:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Groningen-Fortuna Sittard, Coppa d’Olanda, ore 18:45

• Genclerbirligi-Trabzonspor, Coppa di Turchia, ore 15:30

• Antalyaspor-Besiktas, Coppa di Turchia, ore 18:45

Il “clamoroso”

Benfica vincente e almeno un gol per squadra (in Vizela-Benfica, Coppa del Portogallo, ore 19:45)