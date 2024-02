Sanremo, erede designato: annuncio ufficiale per il post Amadeus

Sanremo, questa sarà l’ultima edizione condotta da Amadeus: ecco chi prenderà il posto dello showman di Ravenna.

Ci siamo abituati, oramai, alle sue giacche barocche e alla sua risata contagiosa. E bisogna ammettere che il suo lavoro lo ha fatto egregiamente, che ha messo in piedi delle edizioni molto ben riuscite. Ma Amadeus non sembra avere la benché minima intenzione, almeno per il momento, di rinnovare la sua collaborazione con il Festival di Sanremo.

Ha assunto il ruolo di conduttore e di direttore artistico 5 anni fa, nel 2019; alla luce del successo riscosso, era poi stato riconfermato alla guida della kermesse fino al 2024. Questi dovrebbero essere i suoi ultimi giorni, pertanto, sul palco dell’Ariston. “Amo il festival, lo sapete bene, ci sto bene – ha detto in sala stampa lo scorso martedì, come riferisce Agimeg – ma credo che si debba chiudere un ciclo, anche per ricaricarsi, pensare a cose nuove, anche ad altre cose”.

“Amo i game, i quiz, il quotidiano. Ho avuto modo di preparare Affari Tuoi durante il festival e per fortuna va meglio di come pensavamo. In passato andavo all’estero, a cercare format nuovi, vorrei avere il tempo di fare altre cose che possano darmi altre emozioni. Non sono stanco, sto bene, ma credo che si debba chiudere, sperando che si chiuda con risultati piacevoli. Non c’è nessun problema, è tutto molto sereno”. E tutti muoiono dalla voglia di sapere, a questo punto, chi sarà l’erede dell’amatissimo Amadeus.

Sanremo, sarà lui il nuovo Amadeus

I bookmaker, in tal senso, sembrano avere le idee chiarissime. Il favorito, a giudicare dalle quote, sarebbe Alessandro Cattelan (3.75), già molto apprezzato dal pubblico e quindi particolarmente indicato per un ruolo importante come quello che Ama sta per lasciare libero.

In pole ci sarebbero anche, a pari merito, 4 giganti della televisione italiana: l’arrivo all’Ariston di Carlo Conti, Fabio Fazio, Gerry Scotti e Paolo Bonolis varrebbe, eventualmente, 6 volte la posta. Gli analisti non ritengono impossibile, poi, il ritorno dello stesso Amadeus (7.50), ma ci sono altri nomi in lizza su cui vale la pena ragionare. Potrebbero assumere il comando della kermesse Maria De Filippi (7.50), Milly Carlucci (9) e Stefano De Martino (9).

Gli scommettitori vincerebbero qualche euro in più se a subentrare ad Ama fosse uno fra Alfonso Signorini (15), Barbara D’Urso (15), Claudio Bisio (15), Flavio Insinna (15) e Ilary Blasi (15). Cattelan domina incontrastato, quindi. E chissà che il futuro del Festival non sia già scritto nelle quote.