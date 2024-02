Sanremo 2024, gli analisti ne sono convinti: ecco cosa accadrà sul palco del Festival di Sanremo dal 6 febbraio in poi.

Un testa a testa a continuo. Dal primo all’ultimo minuto. Tanto che sarà davvero interessante scoprire, al momento della resa dei conti, se i bookmaker avessero ragione o meno. Se saranno davvero Annalisa e Angelina Mango, come pronosticato sin dall’inizio, a contendersi il gradino più alto del podio del Festival di Sanremo.

Gli analisti non studiano solo le probabilità relative al vincitore di questa edizione della kermesse, in ogni caso. Perché si può scommettere, in pratica, su qualunque cosa. Perfino sugli outfit. E no, non parliamo del Fantasanremo, che pure è una di quelle manie così contagiose da avere ormai spopolato in ogni dove. Ci riferiamo proprio alle quote relative ai look che saranno sfoggiati, in occasione delle 5 serate dell’attesissimo Festival della canzone italiana, dalle 3 co-conduttrici che il padrone di casa Amadeus ha voluto accanto a sé nella settimana più glamour dell’anno.

Si discute, intanto, sui colori che sfoggeranno sul palco dell’Ariston. In pole c’è il multicolor, che secondo Sisal vale 1,57 volte la posta. I bookmaker ritengono, cioè, che Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino non opteranno per un outfit a tinta unita, ma per degli abiti che siano sì raffinati, ma anche ornati da fantasie e sfumature varie.

Sanremo 2024, ne vedremo di tutti i colori

Le scommesse sono aperte anche in relazione ai dettagli con cui la talentuosissima Giorgia adornerà il suo look da co-conduttrice. Sarà al fianco di Amadeus in occasione della seconda serata e sarà per lei un bel cambiamento, avendo sempre partecipato al Festival in qualità di artista e non di presentatrice.

Secondo i bookmaker potrebbe optare, come fece lo scorso anno per esibirsi, per lo stile senza tempo della Maison Dior, ma non è detto. Stando alle quote è invece altissima la possibilità che scelga di raccogliere i capelli: questa opzione vale 1,44 volte la posta. È data a 2,50, poi, la possibilità che la Cuccarini lasci sciolta la sua folta chioma bionda.

Si scommette anche sull’eventualità che Fiorello irrompa sul palco con un papillon in perfetto stile Amadeus, piuttosto che con la solita cravatta. Se intendete puntare su questa opzione, il farfallino vi frutterà 1,30 volte quello che avete puntato. Ne vale 5, invece, la cravatta. Mentre è scontatissimo, al punto da non essere preso quasi in considerazione, il fatto che Amadeus scelga un papillon (1,10).