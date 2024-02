Formazioni ufficiali Inter-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Ecco le ultime dritte.

Tutto pronto per il fischio d’inizio di uno dei derby d’Italia più attesi degli ultimi anni. Al Meazza si sfidano la prima e la seconda forza del campionato in una gara dal peso specifico enorme. Dopo l’1-1 dell’andata, c’è tanta attesa per capire quale sarà l’approccio al match delle due compagini. Da una parte l’Inter ha dalla sua il primo potenziale match ball per indirizzare il campionato; dall’altra la Juventus che vuole lanciare un altro messaggio importante all’eterna rivale. Di seguito le scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Inter-Juventus, il pronostico marcatori

La legge dei grandi numeri potrebbe abbattersi anche sul confronto di questa sera. In stagione alla Juventus non è stato ancora fischiato contro un calcio di rigore. L’Inter conta tra le sue fila un autentico cecchino dagli undici metri: quel Calhanoglu che può rivelarsi un autentico fattore anche con le conclusioni dalla media lunga distanza. Il turco potrebbe rappresentare il jolly vincente in ottica marcatori da caldeggiare con attenzione. Sul fronte opposto occhio soprattutto a Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo non ha mai segnato a San Siro nelle nove apparizioni in cui ha calpestato l’erba milanese. Il numero 9 della Juventus, che sta vivendo un periodo di forma importante, vuole lanciare un altro messaggio importante. Chissà che, replicando al match dell’andata, l’ex Fiorentina non riesca a trovare lo spazio per mettere a segno almeno un gol dei suoi.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Juventus

Barella da una parte e Rabiot dall’altra: sono le due mezzali le opzioni tiratori più golose. Impossibile, però, non prendere in considerazione le opzioni che portano a Cambiaso e Dimarco, autentici spine nel fianco per le difese avversarie. Almeno un tiro nello specchio della porta, infine, dovrebbe essere scoccato anche da Mkhitaryan. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, fari puntati soprattutto su Gatti e Locatelli (spesso ammoniti in questo primo scorcio di stagione). Sull’altro versante un nome spendibile in chiave cartellini è quello di Barella.