Inter-Juventus 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Inter-Juventus: il video con gli highlights e le azioni salienti del big-match serale di domenica 4 febbraio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La prima contro la seconda in classifica: il derby d’Italia oppone le squadre più in forma del campionato, distanziate da un solo punto (l’Inter ha in realtà una partita in meno rispetto alla Juventus). All’andata è finita con un pareggio. Simone Inzaghi schiera i suoi uomini migliori: Lautaro e Thuram in attacco, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo.

Allegri risponde Dusan Vlahovic affiancato dal giovane Kenan Yildiz: Federico Chiesa parte in panchina. Torna titolare Adrien Rabiot, in panchina i nuovi arrivi Tiago Djaló e Carlos Alcaraz.

La partita vale tanto se non tutto per entrambe le squadre. Simone Inzaghi e Max Allegri non vogliono lasciare niente al caso. E allora, dentro tutti gli uomini migliori…

Momenti clou della sfida

L’Inter L’Inter parte più aggressiva, gioca in pressing alto, passaggi veloci e imprevedibili. La partita si gioca per tutto il primo quarto d’ora nella metà campo della Juve. Nel momento però di maggior pressing bianconero arriva il goal dell’Inter. Barella la mette in mezzo al 37′, Pavard prova la sforbiciata e Gatti la butta nella propria porta di petto per anticipare Thuram. La Juve prova a cambiare ritmo, ma senza mai riuscire a tirare in porta .

Nel secondo tempo, al 63′, Gatti prova una conclusione di prima intenzione con il pallone che esce di poco. Al 69′ c’è il miracolo di Szczesny su una conclusione al volo di Barella. E qui si chiude sostanzialmente la gara, con l’Inter in controllo e la Juve incapace di creare pericoli.

Tabellino e pagelle di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (89′, de Vrij); Darmian (73′, Dumfries), Barella (89′, Klaassen), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (73′, Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (77′, Arnautovic). All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (88′, Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (88′, Miretti), McKennie (90′, Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (66′, Weah); Vlahovic, Yildiz (66′, Chiesa).

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 37′, Gatti (aut)

NOTE: Ammoniti: 18′, Vlahovic; 32′, Danilo; 51′, Mkhitaryan; 77′, Thuram; 79′, Inzaghi. Recupero: 5′.

Il migliore in campo è Pavard: gioca ovunque ed è sempre sicuro ed elegante (7). Nella Juve brilla Bremer (7). Rabiot, Cambiaso e Yildiz un po’ sottotono (5,5). Vlahovic poco lucido, nel primo tempo non sembra lo stesso giocatore delle ultime settimane (5,5). Buona partita di McKennie (6,5). Dall’altro lato Calhanoglu seppur schermato di continuo inventa ottime giocate (7). Benino Kostic (6). Delude molto Chiesa (5). Lautaro non incide (5,5). Szczesny fondamentale per tenere in partita la Juve (7).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro gestisce con sicurezza la gara. Mostra due cartellini nel primo tempo, il secondo dei quali appare però troppo severo. Lascia molto giocare.

Ecco gli highlights della gara