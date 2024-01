Rinnovo Vlahovic: “Il serbo è un lusso che la Juve non può permettersi”

Dusan Vlahovic è tornato fondamentale per la Juve, ma i bianconeri lo considerano ancora un lusso troppo caro a livello di ingaggio: il rinnovo è complicato.

Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per offrire un’analisi sul mercato della Juve e il rinnovo di Vlahovic, che in tanti considerano ancora un lusso poco sostenibile in termini di ingaggio. Guidi ha confermato che Giuntoli ha intenzione di prendere un rinforzo numerico per il centrocampo della Juve.

“L’intenzione c’è sempre stata“, ha specificato il giornalista. “Se ne parla da quando i bianconeri hanno perso Fagioli e Pogba. Su Pogba c’era un punto di domanda ma su Fagioli era già certo che sarebbe stato assente. Allegri ha saputo arrangiarsi benissimo con quelli rimasti affrontando anche qualche infortunio“.

“La Juve può andare avanti così ma un’occasione di mercato può sempre uscire. Al momento fino al 31 gennaio la porta aperta resta aperta. Le voci arrivate dalla Germania su una possibile riapertura di Hojbjerg non hanno trovato conferma e quindi si attende magari anche un giocatore polivalente come Bernardeschi. Cioè uno che Allegri già conosce, al netto dell’uscita di Moise Kean verso l’Atletico Madrid“.

Per prendere Kean, ha spiegato l’intervistato, l’Atletico deve però prima deve risolvere la questione Correa o cedere Depay. Per quanto poi riguarda l’attacco, la Juve ora punta tutto su Yildiz. “Yildiz è il giocatore di maggior talento su cui la Juve poggerà nei prossimi anni. Chiesa stesso può partire con l’offerta adeguata. Non dico che la Juve vuole venderlo o lui vuole andare via. Ma con Yildiz alle spalle rispetto all’anno scorso, se dovesse arrivare una proposta per Chiesa la Juve potrebbe accettarla, perché il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2025″.

Vlahovic, c’è il problema del rinnovo: “Rischia di diventare un lusso“

“Il dialogo sul rinnovo di Vlahovic va avanti da parecchio tempo“, ha continuato il giornalista, “perché servirebbe alla Juve per spalmare la quota di ammortamento e in parte lo stipendio. Si sa che il serbo guadagnerà fino a 12 milioni netti l’ultimo anno di contratto, ed è una cosa fuori dalla logica e dai parametri della società che deve ancora sistemare il bilancio. Per questo Vlahovic rischia di diventare un lusso“.

“Bisogna trovare una soluzione ma non è facile convincere un giocatore, seppur legato alla maglia, ad accettare meno soldi a quell’età. Quindi non la vedo facile. Magari si prolungherà di un anno. Però quest’estate rispetto alla scorsa, l’offerta vera può arrivare e la Juve deve fare suoi conti“. Per Guidi la proprietà potrebbe prendere in considerazione la cessione.

“Il primo obiettivo del centrocampo della Juve è Koopmeiners“, ha aggiunto l’intervistato. “Samardzic può essere un’idea ma il prossimo mercato… ma non credo abbiano provato a prenderlo adesso“.