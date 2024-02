Sochaux-Rennes, Coppa di Francia: tv, probabili formazioni, pronostici

Sochaux-Rennes è una partita valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.

Il Sochaux, nobile decaduta del calcio francese, ha già fatto fuori due club di Ligue 1 in Coppa di Francia, vale a dire il Lorient, eliminato nei trentaduesimi di finale (2-1), ed il Reims, che due settimane fa ha avuto la peggio ai rigori nella sfida valida per i sedicesimi. Sicuramente due soddisfazioni non da poco per i Lionceaux, lo scorso anno precipitati addirittura in National – l’equivalente della nostra Serie C – per via dei gravi problemi finanziari che hanno riguardato la proprietà.

I gialloblù, che mancano dalla Ligue 1 dalla stagione 2013-14, al momento sono quarti in classifica: sono già 5 i punti da recuperare sulla seconda, lo Chamois, mentre la capolista Red Star – vengono promosse direttamente soltanto le prime due – è già in fuga, a +11 sulla squadra allenata da Oswald Tanchot. Divario che il Sochaux non è riuscito a ridurre nello scontro diretto di venerdì scorso, facendosi raggiungere dalla Red Star – tra l’altro rimasta in inferiorità numerica – all’ultimo respiro (2-2). Il rammarico è parecchio perché un’eventuale vittoria avrebbe potuto fare da spinta propulsiva in vista dell’atteso match di Coppa di Francia con il Rennes, altro club di massima serie che si appresta a far visita allo Stade Auguste Bonal.

Il Rennes ha già fatto fuori il Marsiglia

I rossoneri di Julien Stephan, che nella prossima settimana incontreranno il Milan nella gara d’andata dello spareggio di accesso agli ottavi di Europa League, vogliono fare bene anche nella coppa nazionale, soprattutto per dare continuità al momento particolarmente felice che stanno attraversando da fine dicembre.

Sono sei le vittorie consecutive dei rossoneri, reduci dal successo per 2-1 con il Montpellier, deciso dalle reti di Terrier e Kalimuendo. Continuando di questo passo, il Rennes, riuscirà molto probabilmente a riavvicinarsi all’Europa, che soltanto due mesi fa appariva lontanissima a causa del pessimo avvio di stagione: i bretoni oggi sono noni, a soli 4 punti dal Lens sesto. In Coppa di Francia Stephan e i suoi uomini si sono già presi lo scalpo del Marsiglia di Gattuso, eliminato dopo un’infinita lotteria di rigori (l’errore decisivo è stato di Gigot).

Come vedere Sochaux-Rennes in diretta tv e streaming

La partita tra Sochaux e Rennes, valida per gli ottavi di Coppa di Francia e in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti della competizione nazionale francese.

Il pronostico

Il Rennes ha dimostrato nei turni precedenti di voler arrivare in fondo a questa competizione ed alla luce del momento che stanno vivendo i rossoneri ipotizziamo un successo, anche abbastanza largo, contro il Sochaux. Non è da escludere, tuttavia, che i gialloblù riescano a segnare almeno una rete in una gara da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sochaux-Rennes

SOCHAUX (4-3-3): Patouillet; Da Costa, Vitelli, Fontaine, Amilcar Silva; Ackra, Pereira de Sa, Michel; Fatar, Zohi, Daho.

RENNES (4-4-2): Gallon; G. Doué, Belocian, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fée, Santamaria, D. Doué; Terrier, Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3