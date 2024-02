Gratta e Vinci, incassa 200mila euro ma commette un grave errore. Adesso sarà un problema. Quello che avrebbe dovuto fare

Probabilmente ha fatto – forse, noi speriamo di no – uno degli errori più grandi della sua vita. Perché adesso, dopo che tutti sanno che ha vinto 200mila euro con un Gratta e Vinci, chissà quanti nuovi amici spunteranno e chissà quanti parenti in difficoltà ci saranno. Insomma, potrebbe andare decisamente male.

La storia dell’operaio che ha centrato con un Sette e Mezzo la bellezza della vincita massima ve l’abbiamo raccontata nei giorni scorsi. Ma adesso vengono fuori nuovi particolari, questa volta svelati da Riminitoday. L’operaio straniero che è riuscito nel colpo grosso, dopo aver grattato il biglietto dal valore commerciale di 3 euro avrebbe urlato “ho vinto”. Una reazione normale, peccato che in questo modo come detto lo hanno scoperto tutti. E torniamo al discorso di prima. Chi gliel’ha fatta fare.

Gratta e Vinci, ecco il metodo da seguire

Ora, senza mai esserci trovati nei suoi panni ma con il sogno di vincere anche noi, così come tutti voi, il metodo da seguire è infallibile. Intanto fingere che non sia successo nulla, e poi andare via, scappare il più lontano possibile e controllare in un modo solo e unico se quel biglietto è davvero vincente.

A parte quelli che sono gli scherzi, sarebbe opportuno rimanere nell’anonimato e cercare di riuscire a mantenere un bel po’ di sangue freddo. E poi scaricare l’applicazione dei Gratta e Vinci che in un secondo avrebbe confermato l’enorme vincita. In questo modo nessuno avrebbe saputo nulla, e quando la vincita sarebbe venuta fuori allora sarebbe partita la “caccia” al fortunato. Alla quale avrebbe potuto partecipare anche il vero vincitore. E invece così chissà quanti parenti nei prossimi giorni usciranno fuori e quanti nuovi amici che prima forse nemmeno ti salutavano.