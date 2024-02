Plymouth-Leeds, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Plymouth-Leeds è una partita del quarto turno di FA Cup e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Servirà il cosiddetto “replay” per decidere chi avanzerà al quinto turno di FA Cup tra Plymouth e Leeds, due club che militano nella serie cadetta inglese, la Championship. La gara d’andata, andata in scena lo scorso 27 gennaio a Elland Road, è terminata 1-1: al vantaggio di Anthony nel primo tempo ha risposto Randell nella ripresa. Un match sostanzialmente dominato dal Leeds, che ha avuto diverse occasioni per raddoppiare e chiudere i conti una volta per tutte ma le ha incredibilmente sprecate, tenendo vive le speranze dei Pilgrims.

Il pareggio con il Plymouth è l’unica “macchia” in un 2024 finora perfetto per i Whites di Daniel Farke, che da Capodanno in poi hanno collezionato solo vittorie, ad eccezione appunto del pari di coppa. L’ultimo successo del Leeds è arrivato venerdì scorso: un gol dell’attaccante italiano Gnonto, in Inghilterra già dalla scorsa stagione, ha piegato il Bristol City (0-1), regalando al Leeds 3 punti preziosissimi, che gli consentono di avvicinarsi al secondo posto, ora distante un solo punto (anche se il Southampton ha ancora una gara da recuperare). In questo momento, dunque, quasi tutte le attenzioni di Farke e della sua truppa sono rivolte al prossimo match di campionato con il Rotherham fanalino di coda, ma è improbabile che il Leeds prenda sottogamba l’FA Cup: in caso di successo nel quinto turno se la vedrebbe con una tra Aston Villa e Chelsea.

Plymouth imbattuto in casa da ottobre

Il Plymouth si trova invece a metà classifica, equidistante sia dalla zona retrocessione che da quella playoff. I Pilgrims sono reduci come il Leeds da una vittoria, anche in questo caso abbastanza pesante.

Sabato scorso, grazie ad una rete dell’attaccante Whittaker – attenzionato dalla Lazio nell’ultimo mercato – i biancoverdi di Ian Foster hanno espugnato lo stadio dello Swansea (0-1). Ma è in casa che il Plymouth dà il meglio di sé: l’ultimo k.o. risale infatti allo scorso ottobre.

Come vedere Plymouth-Leeds in streaming

Plymouth-Leeds è in programma martedì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Plymouth in casa è un osso duro e potrebbe rendere le cose difficili al Leeds. Gli ospiti sono naturalmente i favoriti per la qualificazione ma è improbabile che riescano a tenere la porta inviolata ad Home Park. Stuzzica l’ipotesi rigori.

Le probabili formazioni di Plymouth-Leeds

PLYMOUTH (3-4-2-1): Hazard; Galloway, Phillips, Gibson; Mumba, Randell, Roberts, Miller; Whittaker, Wright; Hardie.

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Shackleton, Ampadu, Rodon, Junior Firpo; Gruev, Kamara; Gnonto, Rutter, Anthony; Piroe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2