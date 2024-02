Lotteria, carico doppio per la cicogna: che fatica

Lotteria, nel giro di poche ore la sua vita è stata letteralmente stravolta: quello che è accaduto vi lascerà senza parole.

Le probabilità che accadesse erano minime. Quasi nulle, oseremmo dire. Anzi, leviamo il quasi: era praticamente impossibile, che succedesse. Eppure, come spesso capita, la storia che vogliamo raccontarvi oggi ha mandato a monte tutte le leggi e le regole che governano il calcolo delle probabilità.

Nello stesso giorno, a distanza ravvicinatissima, a quest’uomo sono successe due cose che hanno reso la sua giornata speciale. Indimenticabile. La più bella, probabilmente, della sua vita. Perché ha potuto gioire non una, ma ben due volte nel giro di poche ore. Per due cose completamente diverse l’una dall’altra, ma egualmente belle. Non abbiate fretta, però. Accomodatevi e godetevi questo “viaggio” tra i dettagli della sua storia: converrete con noi, alla fine, che ne sarà valsa la pena.

Il protagonista della notizia del giorno è un data analyst di 37 anni che vive a Embrun, nell’Ontario: il suo nome è Ian Dupre e ha deciso, in un giorno che sarebbe stato molto speciale già di per sé, di fare qualcosa che gli ha cambiato la vita in maniera sensazionale. Ha cercato la dea bendata in un momento particolare ed è stato, forse proprio per questo motivo, premiato dalla tanto agognata fortuna.

Lotteria, un giorno che non dimenticherà mai

Il canadese ha deciso di giocare alla Lotteria nello stesso giorno in cui sua moglie ha dato alla luce il loro secondogenito. Lo ha fatto senza premeditarlo, sulla scorta dell’entusiasmo.

Finito l’orario delle visite in ospedale, dopo aver stretto a sé il suo bambino, si è recato al minimarket Quickie Pearl di Brockville, la città che ospita la struttura sanitaria in cui la moglie ha partorito. Ha quindi giocato dei numeri per partecipare ad una lotteria, spendendo in totale 100 dollari. Ha puntato, più precisamente, sul gioco Ultimate, parecchio in voga a quelle latitudini, ancora ignaro del fatto che in quel fortunatissimo 4 gennaio avrebbe pianto due volte.

Più tardi, quando ha controllato quali numeri fossero stati estratti, ha faticato a credere che stesse accadendo per davvero. Si è reso conto di aver vinto 1 milione di dollari e ha chiamato la moglie in preda all’entusiasmo e all’incredulità. Ecco spiegato, quindi, perché il 4 gennaio sarà per sempre per lui un giorno indimenticabile. Perché la cicogna ha portato con sé un carico doppio: un nuovo neonato da amare e un sacco di soldi che, con due bambini da tirare su, non potranno che fare comodo.