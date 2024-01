Gratta e Vinci, le probabilità di vincita di “Ultra Numerissimi”

Gratta e Vinci, ecco le probabilità di vincita dell’ultimo tagliando che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in circolazione. Cosa dicono i numeri

Da un poco di giorni, e ve ne abbiamo già parlato in un articolo spiegandovi come si gioca e quali sono i premi che sono messi a disposizione, c’è un nuovo tagliando in giro: Ultra Numerissimi, che ha un costo di 20euro e che di conseguenza, come premio massimo, mette a disposizione la bellezza di 5milioni di euro.

Ma come sappiamo ci sono anche diversi premi intermedi: il primo è quello del costo del tagliando stesso e quello più importante, oltre quello finale, è di 500mila euro. Quindi tantissimi soldi. Ovviamente il biglietto si può comprare sia in una qualsiasi ricevitoria e anche in maniera online, visto che l’interfaccia grafica è già stata approvata. Ma quali sono le probabilità di vincita di questo tagliando? Andiamo a scoprirle insieme, prendendo appunto i numeri dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne ha approvato la messa in circolazione.

Gratta e Vinci, ecco le probabilità di vincita

Diciamoci la verità, non c’è questa grandissima probabilità di vincita anche rispetto ad altri biglietti che hanno lo stesso valore commerciale e che sono in giro da un poco di tempo. Però di solito, appena messi in commercio, i biglietti possono regalare qualcosa di magico.

Allora le probabilità di vincita dell’Ultra Numerissimi sono questi: Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,13 (premi superiori al costo della giocata). Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 11.040.000,00.

Ne prendiamo uno come esempio, quello più amato dagli italiani stando a quelli che sono i dati che molto spesso arrivano, vale a dire il Miliardario Maxi, quello che appunto regala sempre 5milioni di euro come vincita massima e soprattutto costa 20 euro. Allora, acquistando questo biglietto in particolare, c’è la possibilità di prendere quello che vi fa cambiare la vita ogni 9milione e 360mila. Quindi molto meno rispetto a questo ultimo in circolazione. Sì, è vero, le probabilità sono quelle che sono, ma è pur sempre una vincita enorme.