Brentford-Wolverhampton, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Brentford-Wolverhampton è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca venerdì alle 20:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non mancano gli incontri “all-Premier League” nel terzo turno di FA Cup. Una delle quattro sfide tra squadre che militano entrambe in massima serie è quella tra Brentford e Wolverhampton, due club che condividono peraltro lo stesso obiettivo in campionato e cioè quello di raggiungere una salvezza tranquilla.

Finora sono le Bees ad essere in netto ritardo sulla tabella di marcia. Il Brentford, infatti, occupa il sedicesimo posto in classifica e sarebbe addirittura quartultimo senza la penalizzazione inflitta all’Everton. I londinesi hanno 4 punti di vantaggio sul Luton ma il divario nei confronti della terzultima si sta assottigliando giornata dopo giornata. Da ormai un paio di mesi i biancorossi stanno attraversando un periodo nerissimo: nelle ultime 8 giornate di Premier League hanno battuto esclusivamente il Luton, rimediando ben sette sconfitte. Gli uomini di Thomas Frank, ancora orfani del loro cannoniere Ivan Toney – squalificato per calcioscommesse, dovrebbe rientrare a metà gennaio – una settimana fa sono tornati a mani vuote anche dalla vicina trasferta con il Crystal Palace, che ha avuto la meglio 3-1. Solo tre giorni prima le Bees di gol ne avevano incassati quattro (1-4) proprio contro i Wolves, che al Community Stadium avevano fatto il bello e il cattivo tempo.

Periodo nero per il Brentford

L’occasione di vendicare quella sconfitta la offre l’FA Cup, anche se il principale obbiettivo del Brentford, adesso, è tornare a fare punti in campionato.

Può “distrarsi” senza problemi invece il Wolverhampton, che viene da tre vittorie di fila: i nero-oro di Gary O’Neil sabato scorso hanno battuto anche l’Everton (3-0) ed ora sono ad un solo punto dal Newcastle nono. Così come il Brentford, saranno numerosi i cambi anche in casa Wolves, che devono fare a meno di uno dei loro migliori giocatori, il sudcoreano Hwang, convocato dalla propria nazionale per la Coppa d’Asia. Gli altri indisponibili sono Ait-Nouri e Traoré, entrambi protagonisti in Coppa d’Africa.

Come vedere Brentford-Wolverhampton in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Brentford e Wolverhampton, in programma venerdì alle 20:15, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Pronostico aperto come nella sfida di campionato dello scorso 27 dicembre. Sta ovviamente meglio il Wolverhampton ma in coppa le sorprese sono sempre dietro l’angolo e molto dipenderà dalle formazioni che schiereranno i due tecnici. Non ci esponiamo sul risultato ma siamo convinti che i gol, come due settimane fa, difficilmente mancheranno.

Le probabili formazioni di Brentford-Wolverhampton

BRENTFORD (3-5-2): Strakosha; Jorgensen, Pinnock, Collins; Roerslev, Onyeka, Norgaard, Jensen, Ghoddos; Lewis-Potter, Wissa.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Bentley; S. Bueno, Kilman, Toti; Doherty, Bellegarde, Gomes, H. Bueno; Sarabia, Cunha; Kalajdzic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2