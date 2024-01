Tottenham-Burnley, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Burnley è una partita del terzo turno di FA Cup e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

In una stagione priva di impegni europei, per il Tottenham la FA Cup potrebbe diventare un’occasione per tornare a sollevare un trofeo, che nel nord di Londra manca ormai da tantissimi anni.

Fermo restando che la missione principale di Ange Postecoglou e i suoi uomini sia quella di arrivare tra le prime quattro, in modo tale da disputare nuovamente la Champions League, gli Spurs potrebbero farsi ingolosire dalla più prestigiosa coppa nazionale, che non vincono addirittura dalla stagione 1990-91. L’ex tecnico del Celtic, capace in pochi mesi di riportare il Tottenham ai piani alti della Premier League dopo un’annata disastrosa, dovrebbe affidarsi senza problemi ai titolarissimi nella sfida contro il Burnley, una delle quattro che già nel terzo turno mettono di fronte due club che militano nel massimo campionato. Lo scontro diretto con il Manchester United, infatti, è lontano, essendo in programma domenica 14 gennaio. Gli Spurs si sono ripresi alla grande dopo il periodo nero vissuto a cavallo tra novembre e dicembre, riportandosi ad un solo punto dall’Arsenal quarto: dopo la sconfitta con il West Ham durante il periodo natalizio hanno fatto registrare quattro vittorie in cinque giornate, arrendendosi solo al Brighton di De Zerbi.

Spurs senza Son

Proseguono invece le tribolazioni dei Clarets di Vincent Kompany. La doppia sconfitta patita con Liverpool e Aston Villa ha impedito al Burnley, sempre penultimo in classifica, di recuperare terreno nei confronti delle concorrenti e di riavvicinarsi alla zona salvezza.

Soltanto 11 i punti conquistati finora dalla neopromossa, che deve fare i conti con la difesa più battuta della Premier League dopo quella del fanalino di coda Sheffield United. Tra le 15 sconfitte subite dai Clarets c’è anche quella con il Tottenham, che lo scorso 2 settembre strapazzò 5-2 il Burnley. Kompany dovrà fare a meno di Koleosho, Ekdal, Cork e Beyer, oltre allo squalificato Berge. Postecoglou invece è senza Son, Sarr e Bissouma, tutti impegnati rispettivamente con le proprie nazionali tra Coppa d’Africa e d’Asia.

Come vedere Tottenham-Burnley in streaming

Tottenham-Burnley è in programma venerdì alle 21:00. Si può vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup inglese. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Postecoglou non manderà in campo una formazione sperimentale ed è assai probabile che il Tottenham riuscirà a passare il turno. Non è da escludere, tuttavia, che il Burnley segni almeno una rete in una gara potenzialmente assai prolifica.

Le probabili formazioni di Tottenham-Burnley

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Emerson Palmieri, Dier, Davies, Udogie; Skipp, Hojbjerg, Lo Celso; Kulusevski, Richarlison, Bryan Gil.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Roberts, O’Shea, Delcroix, Taylor; Gudmundsson, Ramsey, Brownhill, Redmond; Amdouni, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1