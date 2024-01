Un Gratta e vinci e una virgola di troppo: beffato dalla vista

Gratta e vinci, si dice che da che punto guardi il mondo tutto dipende, ed è proprio vero: la storia di quest’uomo ne è la dimostrazione.

Vi siete mai chiesti cosa si provi a diventare ricchi? Quale vortice di emozioni si inneschi automaticamente nel momento in cui, grattando un biglietto, ci si rende conto di aver vinto una somma più o meno significativa?

Stando ai racconti delle persone che hanno avuto l’immensa fortuna di imbattersi nella dea bendata, lì per lì lo shock è praticamente inevitabile. Soprattutto se, appunto, la somma portata in dono dalla dea bendata è di quelle che pur volendo non basterebbe una vita per spenderla per intero. In linea di massima, comunque, sono tantissime le persone che hanno ammesso, nel tempo, di aver provato una grande incredulità. Come Nicholas Parker, ad esempio, di Pittsboro, nella Carolina del Nord, che ci ha messo un po’ a realizzare cosa stesse effettivamente accadendo.

Il 29 dicembre scorso ha comprato un Gratta e vinci da 5 dollari in un punto vendita Sheetz, a Fuquay-Varina. Di ritorno a casa, al momento di raschiare la patina argentata e di scoprire cosa la dea bendata avesse deciso di riservargli quella volta, si è sentito parecchio fortunato. Lì dentro si nascondevano 200 dollari, una cifra modesta ma che fa sempre piacere ricevere in regalo, soprattutto durante le festività. Peccato solo che la vista lo avesse ingannato e che sotto quei simboli non c’erano 200 dollari.

Gratta e vinci, da che punto guardi il mondo tutto dipende: non erano 2 ma 5

Ce n’erano, bensì, un bel po’ di più. Nicholas Parker aveva ignorato gli altri tre zeri dopo la virgola e non era ancora consapevole del fatto, quindi, di essersi aggiudicato una cifra decisamente meno modesta di quella che credeva di aver vinto.

“Mi sono seduto lì a guardarlo – ha raccontato ai funzionari della Lotteria, riferendosi ovviamente al biglietto che ha cambiato la sua vita – “Quando finalmente ho realizzato, mi sono emozionato moltissimo e ho iniziato a dare un po’ di matto”. Parker ha ammesso di essersi dato un bel po’ di pizzicotti e di averci messo un po’, per uscire da quello stato di trance.

Adesso, finalmente, i soldi sono nelle sue mani. Al netto delle tasse ha portato a casa 142mila euro che userà, così ha detto, per saldare qualche debito pregresso. Dopodiché, investirà in qualcosa nella speranza di poter incrementare questo patrimonio e regalarsi una vita ancor più agiata.