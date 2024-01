Inter-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Verona è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Marassi, una settimana fa, si è confermato indigesto anche per l’Inter: dopo aver fermato la Juventus, il Genoa di Alberto Gilardino ha rallentato la corsa (1-1) anche dell’altra squadra che si sta contendendo lo scudetto con i bianconeri, che nel capoluogo ligure si è dovuta far bastare un punto. In vantaggio grazie ad una rete di Arnautovic, gli uomini di Simone Inzaghi sono stati riacciuffati quasi subito da un colpo di testa di Dragusin.

Si è avvertita più del previsto, insomma, l’assenza di un leader come Lautaro Martinez, che ha saltato le ultime partite a causa di un infortunio. Fatto sta che la striscia di vittorie dell’Inter si è interrotta – i nerazzurri vincevano dall’1-1 di fine novembre con la Juventus – ed ora la squadra di Massimiliano Allegri, principale (e finora unica) rivale dei meneghini, è di nuovo a -2. Per fregiarsi del titolo, solo simbolico, di campione d’inverno l’Inter deve almeno pareggiare nel lunch match dell’Epifania con il Verona. Un nulla di fatto, in ogni caso, equivarrebbe ad un altro flop: Inzaghi pretende tutti e tre i punti per dimenticare Genova e restare davanti alla Signora, impegnata ventiquattr’ore dopo con la Salernitana. Sono stati proprio i granata gli ultimi avversari della formazione di Marco Baroni, tornata subito sulla terra dopo il prezioso successo con il Cagliari. La Salernitana una settimana fa ha espugnato 1-0 il “Bentegodi” lasciando il Verona a quota 14 punti, gli stessi del Cagliari terzultimo.

Inter-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

L’obiettivo di Inzaghi è recuperare Dimarco e Lautaro, entrambi in dubbio per la gara con il Verona. Il primo potrebbe restare in panchina, mentre l’attaccante argentino ha molte più possibilità di partire dal 1′. Allarme rientrato per Calhanoglu, negli ultimi giorni alle prese con uno stato influenzale. Dietro più Pavard di Bisseck.

Baroni confermerà il 4-2-3-1, con Ngonge, Folorunsho e Lazovic alle spalle dell’unica punta Djuric. Scalpita l’ex Stoccarda Duda, di nuovo a disposizione dopo la squalifica. In difesa dubbio Dawidowicz, mentre dovrebbe giocare Terracciano, al centro di rumors di mercato.

Come vedere Inter-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Verona, in programma sabato alle 12:30 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter si è aggiudicata tutti e tre gli ultimi precedenti con il Verona, peraltro senza subire alcun gol. Sulla carta è una gara senza storia, con i nerazzurri che dopo il mezzo passo falso di Genova alzeranno il livello di concentrazione, aggredendo la squadra di Baroni sin dai primi minuti. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Inter-Verona

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Hongla, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric.

Il Verona riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1