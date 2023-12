Brighton-Tottenham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

La stagione del Brighton per il momento rimane anonima ed ha poco a che vedere con la scorsa, quando i Seagulls di Roberto De Zerbi erano diventati all’improvviso una delle squadre più interessanti della Premier League. L’Europa League ha portato via energie e punti: al giro di boa il club della costa meridionale dell’Inghilterra è nono, molto lontano dalle prime quattro.

Va detto che si tratta, in ogni caso, di un buon risultato per una squadra che fino a qualche anno fa aveva come unico obiettivo quello di mantenere la categoria. E che solamente in questa stagione ha “scoperto” cosa significa affrontare il doppio impegno settimanale, non avendo mai conquistato la qualificazione ad una coppa europea prima dello scorso maggio. Un altro problema con cui sta facendo i conti De Zerbi è quello degli infortuni. L’infermeria del Brighton fatica a svuotarsi e raramente il tecnico italiano ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione. Da qui il cammino troppo altalenante: sette vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte per Dunk e compagni, che in campionato non hanno mai fatto registrare un clean sheet. Tra le prime 10 nessuno ha subito più gol di loro (31).

Gli Spurs hanno ripreso a correre

In campionato i Seagulls non vincono da tre giornate e venerdì scorso nel turno prenatalizio si sono dovuti accontentare di un punto nella sfida con il Crystal Palace (1-1).

Dopo due trasferte di fila si ritorno all’Amex Stadium, dove sarà di scena il Tottenham, che superato il periodo di crisi, ha inanellato tre vittorie consecutive. L’ultima gli Spurs l’hanno ottenuta contro un buon Everton, piegato 2-1 a Londra. A fare la differenza è stata la partenza aggressiva dei londinesi, in vantaggio di due gol dopo i primi 20 minuti, grazie alle reti di Richarlison e Son. Il successo sui Toffees ha permesso alla squadra di Ange Postecoglou di scavalcare il City (che però ha una gara in meno) al quarto posto.

Come vedere Brighton-Tottenham in diretta tv e in streaming

Brighton-Tottenham è in programma giovedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nella passata stagione il Tottenham riuscì, nonostante l’annata deludente, a prevalere sia all’andata che al ritorno sui Seagulls, che negli ultimi cinque precedenti contro gli Spurs hanno avuto la meglio solo in un’occasione. La squadra di De Zerbi non brilla ma può comunque dare vita ad una gara prolifica contro un altro avversario che pratica un tipo di calcio molto offensivo: saranno con ogni probabilità almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Brighton-Tottenham

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Igor; Baleba, Gilmour; Adingra, Gross, Buonanotte; Ferguson.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie; Skipp, Sarr; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2