I pronostici di mercoledì 27 dicembre: si giocano tre partite di Premier League, in campo anche Scottish Premier e Jupiler League.

Mauricio Pochettino non ha ancora trovato la ricetta giusta per riportare in alto il Chelsea. I Blues, da quando al timone c’è il tecnico argentino, non hanno fatto grandi passi in avanti rispetto alla scorsa stagione, conclusa addirittura in dodicesima posizione. Quando manca una giornata al fatidico giro di boa, il Chelsea è solo decimo in classifica, ancora molto distante dall’Europa.

In questo turni infrasettimanale i Blues tornano a Stamford Bridge per affrontare il derby con il Crystal Palace di Roy Hodgson, reduce da pareggio con il Brighton di De Zerbi. Il Chelsea ha sempre avuto la meglio sul Crystal Palace negli ultimi 12 precedenti tra le due squadre e non perde contro i cugini dal 2017. Blues favoriti anche stavolta ma è assai probabile che la squadra di Hodgson riesca a segnare almeno una rete: nelle ultime nove giornate solo in un’occasione le Eagles sono rimaste a secco di gol.

Pronostici altre partite

Il Manchester City è appena tornato dall’Arabia Saudita con l’ennesimo trofeo del 2023 in valigia: la corazzata di Pep Guardiola venerdì scorso si è aggiudicata anche il Mondiale per Club, battendo 4-0 il Fluminense campione del Sudamerica nella finale di Gedda. Nel turno infrasettimanale Guardiola e i suoi uomini faranno visita all’Everton a Goodison Park: la striscia vincente dei Toffees si è interrotta nel fine settimana con il Tottenham.

Per il club di Liverpool è stata della seconda delusione nel giro di pochi giorni dopo l’eliminazione dalla League Cup per mezzo del Fulham, che ha prevalso ai rigori. In ogni caso l’Everton è più vivo che mai e senza la penalizzazione di 10 punti sarebbe decimo in classifica, a ridosso della zona Europa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Chelsea vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Chelsea-Crystal Palace, Premier League, ore 20:30

Vincenti

• Maccabi Tel Aviv (in Maccabi Tel Aviv-Beitar Gerusalemme, Israele, ore 19:30)

• Maccabi Haifa (in Maccabi Haifa-Maccabi Bnei Raina, Israele, ore 19:30)

• Glasgow Rangers (in Glasgow Rangers-Ross County, Scottish Premier, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Maccabi Haifa-Maccabi Bnei Raina, Israele, ore 19:30

• Anderlecht-Cercle Brugge KSV, Jupiler League Belgio, ore 20:45

• Rangers-Ross County, Scottish Premier, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Chelsea-Crystal Palace, Premier League, ore 20:30

• Brentford-Wolverhampton, Premier League, ore 20:30

• Everton-Manchester City, Premier League, ore 21:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Brentford-Wolverhampton, Premier League, ore 20:30)