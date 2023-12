Arsenal-West Ham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:15: tv, probabili formazioni, pronostici.

La sfida al vertice tra Liverpool e Arsenal, sabato scorso, non ha deluso le aspettative. Non sono mancate le occasioni ad Anfield Road, e neppure intensità e spettacolo.

È avvenuto tutto nel primo tempo: Gunners in vantaggio dopo appena 4 minuti con un gol del difensore Gabriel; non si è fatta attendere la risposta dei Reds, che allo scoccare della mezz’ora hanno riacciuffato i londinesi grazie al solito Salah. L’1-1 finale è un risultato giusto per quello che si è visto in campo ma ad accoglierlo con maggiore favore è stata di sicuro la squadra di Mikel Arteta, che è riuscita ad evitare la sconfitta in uno stadio in cui il Liverpool aveva quasi sempre vinto. E soprattutto ha scongiurato il sorpasso degli uomini di Jurgen Klopp in cima alla classifica. Dopo l’ultimo turno, infatti, la situazione è rimasta immutata, con l’Arsenal sempre al comando e con un punto di vantaggio sugli stessi Reds e sull’Aston Villa, che tuttavia in questa giornata scenderanno in campo prima rispetto ai Gunners. Il club del nord di Londra giocherà per ultimo, ospitando il West Ham all’Emirates Stadium. Davanti al proprio pubblico l’Arsenal è ancora imbattuto.

Hammers in crescita

Un derby però è sempre un derby, nonostante l’Arsenal parta favorito. Gli Hammers vanno presi con le pinze, soprattutto alla luce degli ultimi risultati.

La squadra di David Moyes, infatti, è reduce da due vittorie altisonanti contro i Wolves e il Manchester United, entrambi travolti al London Stadium (3-0 e 2-0). Sì, in mezzo c’è stata la debacle di Anfield contro il Liverpool (5-1) in League Cup ma il tecnico scozzese aveva scelto di mandare in campo diverse riserve. Contro i Red Devils, sabato scorso, ha di nuovo brillato l’ex milanista Paquetà, autore dell’assist al ghanese Kudus. Il brasiliano sta dimostrando di poter essere un valore aggiunto per una squadra che dopo un avvio non entusiasmante oggi è di nuovo in corsa per un posto tra le prime cinque.

Come vedere Arsenal-West Ham in diretta tv e in streaming

Arsenal-West Ham è in programma giovedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’ultimo precedente risale allo scorso novembre, quando le due squadre si affrontarono in League Cup: finì 3-1 per il West Ham, che approfittò del corposo turnover di Arteta. Stavolta il tecnico basco se la giocherà con i titolarissimi e punterà anche sul supporto di uno stadio in cui gli Hammers non vincono dal 2015. I Gunners dovrebbero dunque riuscire a chiudere il 2023 con un successo, in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Arsenal-West Ham

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Paquetà; Bowen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1