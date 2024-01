Bologna-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Genoa è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Se il Bologna “dei miracoli” in trasferta finora ha vinto solo una partita un motivo ci sarà e lo si è visto a chiare note sabato scorso ad Udine, dove i rossoblù sono letteralmente crollati (3-0) sotto i colpi dei bianconeri di Gabriele Cioffi rimediando la prima sconfitta a distanza di oltre un mese dall’ultima.

Una battuta d’arresto che è costata il quarto posto – ora i felsinei sono quinti in classifica, a +2 sull’Atalanta e a +3 sulle più quotate Roma e Napoli – ma che non cancella quanto di buono fatto fino a questo momento dagli uomini di Thiago Motta, la grande rivelazione di questo campionato. Non fa drammi l’allenatore italo-brasiliano, convinto che la sua squadra abbia ancora diversi margini di miglioramento e che soprattutto possa dire la sua nella lotta per un posto in Europa. Se la debacle contro l’Udinese sia stata solamente un incidente di percorso lo si capirà dal primo impegno del 2024 di Zirkzee e compagni, che al “Dall’Ara” ospiteranno il Genoa, club che ha lasciato un segno nella carriera di Motta, sia in quella da calciatore che quella da allenatore. Il Grifone di Alberto Gilardino – che a sua volta ha vestito la maglia del Bologna nella stagione 2012-13 – è reduce dal prezioso pari contro l’Inter, altra big che ha dovuto fare i conti con l’effetto Marassi: due settimane prima era toccato anche alla Juve, fermata sempre sull’1-1 dai liguri. Tre risultati utili di fila per un Genoa che si mantiene a debita distanza dalla zona retrocessione, distante 6 punti.

Bologna-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Motta deve fare a meno del suo capitano Ferguson, che è squalificato: un’assenza non da poco quella dello scozzese. Scontato, a questo punto, il passaggio dal 4-2-3-1 a 4-3-3, con Urbanski in regia tra Freuler ed Aebischer ed Orsolini nel tridente offensivo insieme a Saelemaekers e Zirkzee. Non disponibili Soumaoro, Karlsson e Ndoye.

Nel Genoa il dubbio principale riguarda la presenza di Retegui. L’attaccante italo-argentino ce la sta mettendo tutta per recuperare ed andare a ricomporre la coppia con Gudmundsson. Se non dovesse farcela è pronto Ekuban. In mezzo ballottaggio tra Strootman e Malinovskyi.

Come vedere Bologna-Genoa in diretta tv e in streaming

Bologna-Genoa è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Bologna e Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il girone d’andata ci ha detto che affrontare il Genoa fuori casa non è la stessa cosa, visto che è a Marassi che i rossoblù hanno collezionato la maggior parte dei loro punti. Quella di Gilardino resta una squadra organizzata e molto solida, in grado di far giocare male l’avversario di turno, ma il Bologna davanti al proprio pubblico quest’anno non ha quasi mai sbagliato. E la voglia di riscattare il passo falso di Udine è parecchia. Felsinei favoriti in una gara che potrebbe non riservare grande spettacolo.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Urbanski, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0